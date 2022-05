Byebye Stadia: Controller und Starterpaket sind jetzt im Google Store gut versteckt – wohl nicht mehr relevant

Der Google Store hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und ist international mittlerweile eine wichtige Anlaufstelle für den Kauf von Produkten des Unternehmens. Im Zuge der vielen neuen Pixel-Produkte hat man den Store allerdings gestern Abend umgebaut und dabei eine Produktkategorie unter den Tisch fallen lassen: Stadia ist nun sehr gut versteckt und damit wohl nicht mehr so relevant.



Erst vor wenigen Wochen wurde die Hauptnavigation des Google Store umgebaut und gestern Abend hat man schon wieder eine neue Struktur geschaffen. Für die Pixel Buds Pro wurde die neue Kategorie der „Kopfhörer“ geschaffen, aber dafür musste eine andere weichen. Die Kategorie „Gaming“ bzw. „Stadia“, wie es lange Zeit hieß, ist vollständig aus der Hauptnavigation verschwunden. Stattdessen ist es jetzt nur noch ein Unterpunkt des Bereichs Smart Home.

Die Stadia-Produkte sind zwar weiterhin aufgeführt und derzeit auch in Aktion zu haben, aber offenbar sind sie für den Google Store nicht mehr so relevant. Das ist bezeichnend, weil es die Stadia-Produkte offiziell nur exklusiv im Google Store zu kaufen gibt. Klar, wer bei der Spieleplattform mit dabei sein will, braucht nicht immer wieder Startersets oder neue Controller, aber man erreicht wohl auch keine nennenswerte Anzahl Neukunden mehr.

Das ist nur eine Momentaufnahme und es ist gut möglich, dass auch Stadia bald wieder zurückkehrt, vielleicht mit neuer Hardware, aber erst einmal ist die Spieleplattform im Google Store in der Versenkung verschwunden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Google sich selbst eine Entschuldigung verschafft, einem Produkt wegen mangelndem Interesse den Stecker zu ziehen. Aber das wäre selbst für treue Nutzer gar nicht so schlimm.

» Pixel: Google kündigt viele neue Produkte an – Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Tablet & Pixel Buds Pro (Galerie & Video)

» Stadia: Store wird für alle Nutzer geöffnet und erhält ein neues, aufgeräumtes Design (Screenshots)

[9to5Google]