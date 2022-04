Smartphones: Nutzer kehren zurück zu Samsung und Apple – chinesische Hersteller im Sinkflug (Q1 2022)

Der Smartphone-Markt hat sich in den letzten Jahren verändert und es schien sogar möglich, dass es ein anderes Unternehmen dauerhaft an die Spitze der Verkaufscharts schafft. 2022 kehrt sich diese Entwicklung allerdings wieder etwas um, denn neue Zahlen der Marktforscher zeigen, dass die beiden Dauer-Dominatoren Apple und Samsung wieder zulegen und ihre Position festigen konnten.



Seit dem Beginn des Smartphone-Booms und des damit eingeleiteten Absturzes von Nokia stehen die beiden Unternehmen Apple oder Samsung an der Spitze der Verkaufscharts. Über viele Jahre waren sie unantastbar und erst mit Huawei konnte es ein anderer Hersteller temporär an die Spitze schaffen. Nach dem Absturz von Huawei stand Xiaomi kurz davor, ein ähnliches Kunststück zu schaffen. Doch auch die Chinesen sind immer mehr entzaubert und so ergibt sich nun das folgende Bild für das erste Quartal 2022.

Samsung bleibt an der Spitze und konnten seinen Marktanteil von 22 auf 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal ausbauen. Apple wuchs gleich um drei Prozentpunkte und kommt nach 15 Prozent im Vorjahr nun auf 18 Prozent. Xiaomi verliert einen Zähler und steht bei 13 Prozent. OPPO (+ OnePlus)ebenfalls und ist gerade noch mit 10 Prozent in der Zweistelligkeit. Selbst Vivo verliert zwei Prozent und alle anderen in der Gesamtheit müssen ebenfalls einen Punkt abgeben.

Es sind die üblichen Momentaufnahmen und wir müssen die weitere Entwicklung beobachten, aber gefühlt kehren immer mehr Nutzer nach den experimentellen Ausflügen (die ja durchaus erfolgreich waren) zu den beiden Marken zurück, mit denen sie vor langer Zeit einmal begonnen haben.

[Canalys]