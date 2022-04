Apple Maps: Streetview-Konkurrent ‚Look around‘ startet in Deutschland; kommt jetzt auch Google Maps zurück?

Vor mittlerweile 15 Jahren wurde Google Maps Streetview gestartet, das Nutzern rund um die Welt eine virtuelle Entdeckungsreise durch ferne oder auch nahe Regionen ermöglicht. In Deutschland wurde Streetview allerdings seit über zehn Jahre nicht mehr aktualisiert und trotz einiger Spekulationen wird das wohl noch eine Weile so bleiben. Doch jetzt wagt Apple einen Vorstoß und hat die Look Around-Funktion in Deutschland gestartet.



Was Streetview für Google Maps ist, ist Look Around bei Apple Maps. Das Feature wurde schon vor mehreren Jahren vorgestellt und gibt den Nutzern, ähnlich wie bei Streetview, die Möglichkeit, Orte virtuell zu entdecken. Bauwerke betrachten, um 360 Grad drehen, Straßenzügen durchschreiten und alles, was man durch die Nutzung auch von Streetview kennt. Jetzt hat es erstmals eine deutsche Stadt zu Apple Maps Look Around geschafft – nämlich die bayrische Hauptstadt München.

Das Team von Apple Maps hat die Stadt im vergangenen Jahr mit Fahrzeugen und Kamerarucksäcken digitalisiert und die Bilder nun Online gestellt. Dadurch lassen sich endlich wieder viele Orte in 360 Grad betrachten, die bei Google Maps gar nicht vorhanden oder bereits veraltet sind. Um nicht eine ähnliche Situation wie damals beim geplanten Start von Google Maps Streetview zu erschaffen, hat man wohl eng mit den Behörden zusammengearbeitet und die Unkenntlichmachung garantiert.

Apple betont, dass man sehr eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. Das schließt auch die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein.









Apple Maps wird aber nicht in München aufhören, sondern hat bereits weitere Städte in Aussicht gestellt, wobei es in diesen Tagen mit der Digitalisierung von Köln beginnen soll. Auch dort wird man wohl bereits mit den Behörden zusammengearbeitet haben und vor dem Release in einigen Monaten sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden, um diese Funktion dauerhaft und ohne große Protestaktionen anbieten zu können.

Was macht Google Maps?

Damit ist Apple Maps nun einen Schritt vor Google Maps und wird das in Deutschland weiter ausbauen. Deutschland ist für beide Unternehmen ein wichtiger Markt, sodass Google zumindest in einen leichten Handlungsdruck gerät. Gut möglich, dass der Neustart von Google Maps Streetview in Deutschland schon bald angekündigt wird. Denn wenn es Apple schafft, kann es auch Google schaffen. Die Panik in der Bevölkerung dürfte heute wohl auch völlig andere Dimensionen (sehr viel kleiner) haben, also noch vor einem Jahrzehnt.

Ich hatte bereits vor einigen Wochen die Hinweise auf ein Streetview-Comeback in Deutschland aufgelistet und ich denke, dass der Start von Apple Maps Look Around ein weiteres Argument dafür ist, dass Google bald nachlegen muss. Der Beginn könnte in Hamburg sein, bisher hat man dazu allerdings noch nichts angekündigt.

[Macerkopf]