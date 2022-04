Pixel 6: Entsperren per Gesichtserkennung kommt – einem Nutzer wurde Face Unlock bereits angeboten

Google bietet allen Nutzern der Pixel 6-Smartphones verschiedene Methoden zur Entsperrung des Geräts, darunter natürlich PIN, Passwort und Muster sowie als biometrische Methode den Fingerabdruck. Doch es verdichten sich die Hinweise darauf, dass schon sehr bald die Gesichtserkennung ein Comeback feiern wird. Möglicherweise steht die Freischaltung schon unmittelbar bevor.



Mit den Pixel 4-Smartphones hat Google eine starke Gesichtserkennung eingeführt, die von vielen Nutzern als blitzschnelle Methode zur Entsperrung gerne verwendet wird. Auf den Pixel 6-Smartphones hat man darauf verzichtet, arbeitet aber schon seit langer Zeit an einem Comeback – das begann schon weit vor dem Verkaufsstart der Geräte. So langsam scheint diese Funktion reif für den Rollout zu sein, denn bei einem Nutzer der stabilen Version (!) des Betriebssystems wurde diese Methode am Wochenende angepriesen.

Hinweise auf die Gesichtserkennung tauchen immer wieder einmal auf, etwa in Teardowns oder im Oktober 2021 sogar in Marketing-Material. Jetzt hat es sich erstmals in der stabilen Android 12-Version gezeigt. Ein Nutzer richtete sein Smartphone neu ein und wurde darauf hingewiesen, dass Face Unlock zu den biometrischen Methoden auf diesem Pixel 6 gehört. Über den Hinweis ging das Ganze nicht hinaus und weder Auswahl noch Einrichtung war möglich, aber das ist schon ein eindeutiges Zeichen.

Gut möglich, dass das Comeback der Gesichtserkennung schon vorbereitet wird und im Laufe der nächsten Tage und Wochen für alle Pixel-Nutzer freigeschaltet wird. Versehentlich kommt so ein Eintrag sicherlich nicht auf die Geräte.

