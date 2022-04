Google Kontakte: Neue Navigation und Zusatzinfo für neu erstellte Kontakte wird ausgerollt (Screenshots)

Bei der Kontaktverwaltung Google Kontakte hat sich in den letzten Wochen eine neue Navigationsleiste gezeigt, die zusätzlich zum Hamburger-Menü besteht und auf zukünftige Erweiterungen hindeutet. Jetzt wird sowohl die Navigationsleiste als auch eine weitere Neuerung ausgerollt, über die bisher noch gar nichts bekannt gewesen ist: Die Information über das Anlege-Datum eines Kontakts.



Google Kontakte ist eine sehr einfache App, die abseits der Auflistung aller Personen im Telefonbuch bisher kaum eine Aufgabe hat, aber das soll sich wohl ändern. Vielleicht auch deswegen spendiert man der App nun eine neue Navigationsleiste, die in der aktuellen Version eher eine Alibi-Funktion erfüllt. Denn der zweite Tab führt zur Funktion zum Zusammenführen von erkannten Duplikaten. Praktisch, aber sicherlich nichts, dass unbedingt in die Hauptnavigation muss.

Neben der neuen Navigation wird ein weiteres Feature ausgerollt, das sehr informativ sein kann, aber wohl bisher von kaum jemandem vermisst wurde: In den Details zu den Kontakten ist zu sehen, wann diese hinzugefügt wurden (dritter Screenshot). Leider steht diese Information nur für Kontakte zur Verfügung, die ab diesem Update hinzugefügt wurden. Das könnte sich in Zukunft noch ändern, denn sehr wahrscheinlich hält Google den entsprechenden Zeitstempel seit jeher in der Datenbank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es darüber keine Daten gibt.

Beide Neuerungen werden derzeit ausgerollt und sollten im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

