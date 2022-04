Android 13: Google veröffentlicht erste Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Google hat die erste Android 13 Beta veröffentlicht. Nachdem man in diesem Jahr schon mitte Februar recht überraschend die erste Developer Preview veröffentlicht und im März mit der zweiten nachgelegt hat, wird es jetzt konkreter. Ab sofort steht die erste Beta-Verson des neuen Betriebssystems für alle unterstützten Pixel-Smartphones bequem über den Beta-Kanal zum Download bereit.



Das nächste Kapitel in der Android-Geschichte wird geöffnet: Nach den ersten beiden Developer Previews, die sich dem Namen nach vor allem an Entwickler richten und noch etwas experimentell sind, hat man nun die erste Beta-Version veröffentlicht. Das ist immer noch eine Vorabversion, aber diese soll so stabil sein, dass man sie ohne große Bedenken bequem über den Beta-Kanal auf den Pixel-Smartphones installieren kann. Probleme können auftreten, aber diese sollten nicht das gesamte Smartphone beeinflussen.

Die erste Android 13 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie aktualisieren. Google hat einige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden mit Sicherheit viele weitere unangekündigte Verbesserungen entdeckt und auch in den ersten beiden Developer Previews gab es schon jede Menge Veränderungen zu entdecken. Ihr findet sie in den folgenden beiden Artikeln:

Mit der Beta werden diese Verbesserungen, wenn sie noch enthalten sein sollten, deutlich stabiler und haben eine gute Chance, in der finalen Version im Spätsommer dabei zu sein.









Die wichtigsten Neuerungen in Android 13 Beta 1

Mehr in Kürze…

» Android 13 Beta Download