Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im April auf alle Smartphones

Das Betriebssystem Android hat sich im Laufe der letzten Jahre immer stärker in Richtung Modularität entwickelt und damit die Voraussetzungen geschaffen, um einzelne Bestandteile separat und unabhängig voneinander zu aktualisieren. Die noch recht jungen Google System Updates bauen darauf auf und haben auch in diesem Monat viele Verbesserungen im Gepäck gehabt. Wir blicken zurück auf den April.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine recht neue Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im Monat April auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat April, die Google in drei Wellen ausgerollt hat. Die erste und größte Welle kam schon in den letzten März-Tagen, ein weiteres Update folgte zu Beginn des Monats April und erst vor wenigen Tagen hatte man noch einmal nachgelegt. Tatsächlich wurde einiges nur mit einem neuen Datum versehen, obwohl es schon in einer früheren Runde dabei war. Gut möglich, dass es sehr kleine Änderungen im Hintergrund gegeben hat.









Wichtige Korrekturen [Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz, Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste. [1][2] Kontoverwaltung [Auto, Phone, Tablet, TV] Neue Einstellungen und Benachrichtigungen für auf dem Gerät verschlüsselte Daten, um die Passwortsicherheit zu erhöhen. [2]

[Auto, Phone] With updates to the Google Account design, you can observe an improved interface – cleaner and easier to understand. [2]

[Auto, Phone, TV] Technical migration to increase the scalability of the parental approval and consent experience on child devices. [2] Google Play Store Verbesserungen der Funktion „Während Download spielen“, durch die es schon während des Downloads eines Spiels für Mobilgeräte möglich ist, dieses zu spielen, um die Wartezeit zu verkürzen [3]

Neue Funktionen, mit denen Sie neue Lieblings-Apps und -Spiele finden können[3]

Schnellere und zuverlässige Downloads und Installationen durch Optimierungen[3]

Neue Funktionen bei den Play Pass- und Play Points-Programmen [3]

Verbesserungen bei der Google Play Billing-Abrechnung [3]

Kontinuierliche Verbesserungen an Play Protect, um Ihr Gerät zu schützen [3]

Verschiedene Leistungsoptimierungen, Fehlerkorrekturen und Verbesserungen bei Sicherheit, Stabilität und Bedienungshilfen [3] Security & Privacy [Phone] With improvements to Google Password Manager, users can now import passwords, store passwords for local users and switch accounts. [2]

[Phone] Remove support for using Find My Device on Android Work Profiles. [2] Utilities [Phone] Reminder experience for users to enable photo backups on their backup enabled devices. [2]

[Auto, Phone] Improved suggestion experience for Autofill. [2] Wallet [Auto, Phone] Updated Terms of Service for autofill service.[2]

[Phone] Support virtual card enrollments when using Autofill. A virtual card disguises your actual card to help protect you from potential fraud. [2]

[Phone] Added Wallet privacy controls to allow users control their wallet content and how this surfaces across other Google products. [2] Systemverwaltung Updates bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern Geräteverbindung, Netzwerknutzung, Stabilität, Sicherheit und Aktualisierungen. [1][2] Entwicklerdienste Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von u. a. Anzeigen, Bedienungshilfen, Analysen und Diagnosen, maschinellem Lernen und KI sowie sicherheits- und datenschutzbezogenen Entwicklerdiensten in ihren Apps. [2] [1] Verfügbar über das Google Play-Systemupdate vom April

[2] Verfügbar über Google Play-Dienste, V22.12, aktualisiert am 25.04.2022

[3] Verfügbar über den Google Play Store, V29.9, aktualisiert am 25.04.2022

» Android: Google System Intelligence bringt zusätzliche Verknüpfungen in die Suchleiste des Pixel Launcher

[Google Support]