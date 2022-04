Android Auto: Musikalisch schneller in Fahrt kommen – neuer Bereich mit Audio-Vorschlägen wird ausgerollt

Mit Android Auto haben alle Nutzer die Möglichkeit, die wichtigsten Apps vom Smartphone direkt im Auto zu verwenden. Neben der Navigation und den diversen Kommunikations-Apps dürfte vor allem die Musik dazu gehören – vielleicht sogar an erster Stelle stehen. Jetzt beginnt Google mit dem Rollout eines neuen Buttons, der Audio-Vorschläge aus vielen Apps sammelt und direkt starten kann.



Kaum ein Autofahrer dürfte die Fahrt in völliger Stille verbringen, sondern schon beim Start des Motors von Musik begleitet werden. Was früher das Radio war, oder immer noch ist, sind heute die verfügbaren Streamingplattformen wie Spotify oder YouTube Music. Aber es gibt auch Alternativen, denn auf Wunsch kann man sich auch einen Podcast anhören oder gar die aktuellen Schlagzeilen vorlesen lassen, die dann quasi die Radio-Nachrichten ersetzen.

Jetzt gibt es einen neuen Button in der Android Auto-Oberfläche, der sich direkt neben den Benachrichtigungen befindet und den schnellen Zugriff auf die populärsten Inhalte der installierten Audio-Apps auflistet. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass dazu derzeit YouTube Music, Google Podcasts sowie die Google News gehören. Dass das allesamt Google-Apps sind, könnte zumindest für diesen Screenshot Zufall sein. Denn als das Feature im vergangenen Jahr erstmals aufgetaucht ist, war dort statt YouTube Music Spotify zu finden.









Die Vorschläge führen direkt in die App und die jeweilige Playliste oder den Audio-Bereich. Es ist also keine zusätzliche Launcher-Verknüpfung, sondern eine tiefe Verlinkung innerhalb der Apps. Die Vorschläge stammen dabei allerdings nicht von Android Auto, sondern werden direkt von den jeweiligen Apps geliefert. Android Auto erfasst also auch weiterhin kein Interessensprofil von euch, sodass die Unterschiede je nach App vollkommen unterschiedlich sein können.

In den letzten Tagen ist der Button bei sehr vielen Nutzern aufgetaucht, aber dennoch scheint es sich nur um einen langsamen Rollout zu handeln. Eventuell müsst ihr ein wenig Geduld haben, bis ihr den Button seht. Ist er einmal freigeschaltet, sollte die Funktion dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Nutzung der Beta ist nicht notwendig.

» Android Auto: Google rollt Android Automotive 11 für Polestar aus – wie lange wird es noch Updates geben?

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nächstes Pixel Feature Drop soll ‚Direct USB Access‘ für verlustfreie Musik freigeben

[AndroidPolice]