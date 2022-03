Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die Nutzer verpassen alle großen Updates – Google bekommt es einfach nicht in den Griff

Viele vom damaligen Hype motivierten Nutzer haben im vergangenen Herbst ihre Pixel 6-Smartphones bestellt und dürften in den ersten Tagen begeistert gewesen sein – völlig zurecht. Doch die Freude währte nicht lang, denn als das erste Android-Update anstand wurde deutlich, dass Googles Entwickler offenbar Probleme haben. Diese ziehen sich bis heute und dürften für so manchen Nutzer mittlerweile im Bereich des Unakzeptablen liegen.



Wer vor dem Kauf eines neuen Smartphones steht, lässt sich je nach Anspruch und Erfahrung von verschiedenen Dingen leiten. Für Google spricht neben der bekannten Marke unter anderem das starke Update-Versprechen, die Zuverlässigkeit und bei der sechsten Generation auch die starke Leistung zum vergleichsweise kleinen Preis. Doch Google läuft derzeit Gefahr die Software-Stärke zu verspielen und ramponiert auch das Image der Pixel 6-Smartphones immer weiter.

Anfang Februar dachten wir, dass das tiefe Tal für Pixel 6-Nutzer überwunden ist und sie nun endlich rechtzeitig bzw. gleichberechtigt mit Software-Updates versorgt werden. Doch das ist ganz offensichtlich nicht der Fall und so ist rückblickend aus dem Hoffnungsschimmer Anfang Februar nur ein temporärer Lichtblick geworden. Denn: Pixel 6-Nutzer müssen sich erneut gedulden und erhalten weder am ersten noch am zweiten und auch nicht am dritten Tag nach der Veröffentlichung ihre zugesicherten Software-Updates.

Sehr viele Updates, aber nicht für Pixel 6

Während vom Pixel 3a bis zum Pixel 5a die Update-Leitungen glühen und das Sicherheitsupdate, das funktionale Update, das Pixel Feature Drop und Android 12L auf die Smartphones kommen, können Pixel 6-Nutzer ihr Smartphone einfach liegen lassen – denn es passiert sowieso nichts. Alle Details zu den Verzögerungen findet ihr in diesem Artikel.









Ich besitze selbst kein Pixel 6, aber wenn es so wäre, dann wäre ich sicherlich im fünften Monat nach dem Kauf nicht mehr ganz so freundlich gestimmt und auch das Verständnis müsste man irgendwo weit unten im Keller suchen. Im ersten Monat hatte sicherlich jeder Verständnis, dass Google mit der neuen Hardware-Plattform kämpft. Obwohl man diese ja wohlgemerkt selbst vollständig kontrolliert. Im zweiten Monat wurde es durch das fehlerbehaftete Update, das die Grundfunktion eines Smartphones stark einschränkte, bitter. Das Update im dritten Monat hatte sich sehr stark verzögert und erst im vierten (Februar) konnte man die Nutzer besänftigen.

Jetzt sind wir im fünften Monat und das Spielchen geht von vorn los. Es gibt weder Sicherheitsupdate noch Bugfix-Update, kein Feature Drop und auch kein Android 12L. Dabei hat man sich genau dafür ein Pixel 6 zugelegt, um wieder ganz vorn mit dabei zu sein und lange Zeit auf der Update-Welle mitzuschwimmen. Natürlich wird Google alles nachliefern und keines der versprochenen Updates fällt unter den Tisch, aber wie sollen die Nutzer noch Verständnis dafür aufbringen, dass die älteren Geräte regelmäßig vor ihren eigenen neuen Smartphones versorgt werden?

Es sieht nicht so aus, als wenn Google das Ganze in irgendeiner Form im Griff hätte und vermutlich wird sich das dann auch durch den April, Mai und so weiter ziehen. Natürlich soll man nicht hetzen und auf Qualität statt Quantität setzen, aber dann muss man auch die internen Strukturen zeitnah anpassen. Eine gute Werbung für den späten Pixel 6-Kauf ist das nicht und auch das noch weit entfernte Pixel 7 wird sich das Vertrauen erst einmal zurückholen müssen. Wenn man es denn bis dahin im Griff hat…

Doch was fast noch schlimmer als die Unzuverlässigkeit selbst ist: Googles Kommunikation. Mittlerweile informiert man zwar über den verspäteten Rollout, nennt aber keinerlei Details und hat sich bis heute nicht zu den Ursachen geäußert. Man wäre gut beraten, auch dies zu ändern und den Nutzern eine Entschuldigung zukommen zu lassen. Ein Google Store-Gutschein, eine stark vergünstigte Pixel Watch oder Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer? Das bringt die Updates auch nicht schneller auf die Smartphones, würde aber signalisieren, dass sich das Unternehmen überhaupt auf höherer Ebene der Probleme bewusst ist und aktiv daran arbeitet.