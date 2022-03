Pixel Feature Drop: Google verbessert die Smartphones alle drei Monate; alle wichtigen Neuerungen im Video

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones dürfen sich schon seit längerer Zeit auf regelmäßige Pixel Feature Drops freuen, die immer wieder neue Funktionen und Möglichkeiten im Gepäck haben. Heute blicken wir anlässlich des jüngsten Updates einmal in die Vergangenheit und zeigen euch in Videoform alle wichtigen Verbesserungen und Updates, die es in den letzten 24 Monaten gegeben hat. Es waren sehr viele große Neuerungen dabei.



Das seit vielen Jahren veröffentlichte monatliche Android-Sicherheitsupdate hatte im Dezember 2019 erstmals ein Pixel Feature Drop zusätzlich im Gepäck, das seitdem mit nur einer Ausnahme einmal pro Quartal auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Dabei handelt es sich um ein Paket von Neuerungen, die in den allermeisten für längere Zeit Pixel-exklusiv bleiben oder von den neuen Generationen auf die älteren Pixel-Smartphones gebracht werden.

Wir haben euch bereits die Dutzenden Pixel Feature Drop-Updates gezeigt und weil Bilder mehr sagen als Tausend Worte, gibt es das Ganze heute noch einmal in Videoform. Seit dem zweiten Pixel Feature Drop, das im März 2020 veröffentlicht wurde, gibt es eine Art Promovideo, in dem alle Neuerungen gezeigt und sehr kurz und knackig erklärt werden. Das ist immer wieder sehenswert und zeigt, auf welchem Level sich die Pixel-Besitzer befinden.

Mit dem nächsten Pixel Feature Drop ist im Juni 2022 zu rechnen, denn Google hält bis auf den Stopp im Herbst 2021 den quartalsweisen Rollout ein und hat das Juni-Update unter der Bezeichnung „Android 12 QPR3“ schon jetzt in der Beta. Es wird zwar nicht (mehr) direkt mit dem Feature Drop in Verbindung gebracht, aber die Kommunikation in den ersten Tagen lässt genau das vermuten.









2. Pixel Feature Drop – März 2020

3. Pixel Feature Drop – Juni 2020

4. Pixel Feature Drop – September 2020









5. Pixel Feature Drop – Dezember 2020

6. Pixel Feature Drop – März 2021

7. Pixel Feature Drop – Juni 2021









8. Pixel Feature Drop – Dezember 2021

9. Pixel Feature Drop – März 2022

