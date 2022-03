Android: Samsung stellt die Galaxy Note-Smartphones ein – das endgültige Aus zugunsten der S- und Z-Serie

Samsung hat vor einigen Wochen das Galaxy S22 vorgestellt, das auch in diesem Jahr wieder aus mehreren Modellen besteht und eine Besonderheit mitbringt: Den S-Pen. Weil sich Samsungs Smartphone-Portfolio durch die Entwicklungen der letzten Jahre verändert hat, verkündete man kürzlich das Aus einer beliebten Reihe: Auf absehbare Zeit wird es kein Galaxy Note mehr geben.



Es gab Zeiten, in denen Samsung gefühlt mehrere Dutzend Smartphone-Linien im Programm hatte, die sich von S über J bis Z, A und Y einmal durch das Alphabet erstrecken und mehrmals jährlich mit neuen Geräten bedacht werden. Mittlerweile hat man das Portfolio ein wenig bereinigt und schwingt nun erneut den Rotstift: Es wird auf absehbare Zeit kein Galaxy Note mehr geben. Am Rande des Mobile World Congress wurde verkündet, dass diese Reihe in den beiden anderen bekannten Smartphone-Linien S und Z aufgeht.

Das Galaxy Note konnte sich stets durch drei Dinge vom Galaxy S abheben: Das leicht größere Display, der S-Pen und das Erscheinen im Herbst. Letztes ist allerdings kein Produkt-Kriterium, der S-Pen steckt nun auch im Galaxy S Ultra und größere Displays sind aus aktueller Sicht nicht notwendig bzw. werden durch die Foldables der Z-Serie abgedeckt. Schon im vergangenen Jahr ist kein Galaxy Note erschienen und Samsung hat in einigen Regionen sogar bereits die Markenrechte ruhen lassen.

Vielleicht wird es in einigen Jahren eine Neubelebung der Reihe geben, aber aus heutiger Sicht hat man keine Pläne in diese Richtung. Strategien können sich aber ändern und am Ende entscheidet der Kunde, was gewünscht ist.

» Pixel 6a & Pixel Watch: Googles neues Smartphone und Smartwatch sollen sich verzögern – kein Start im Mai?

» Android: Google Play Store versteckt die App-Updates – sind bei vielen Nutzern wieder aufgetaucht (Update)

[Pressemitteilung]