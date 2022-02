Googles Designer lieben es, etablierte Dinge zu ändern und sich dabei auch in Details zu vertiefen, die für Außenstehende nicht immer einfach zu erfassen sind. Ein aktuelles Beispiel gibt es in diesen Tagen mit dem Chrome-Browser. Dieser erhält im Laufe der nächsten Wochen auf allen Plattformen ein neues Logo, in das sehr vel Arbeit geflossen ist. Ob es sich gelohnt hat, muss jeder selbst bewerten.



Der Chrome-Browser wird schon bald 14 Jahre alt, wird im März in der Version 100 erscheinen und tatsächlich das bereits vierte Logo erhalten. Wer schon etwas länger dabei ist, wird sich noch an das erste Logo aus dem Jahr 2008 erinnern, das offenbar nach wie vor sehr vielen Nutzern positiv in Erinnerung geblieben ist. 2011 gab es dann eine starke Vereinfachung, 2014 hat man erneut Details entfernt und 2022 gibt es das nächste neue Logo.

Die Unterschiede zwischen 2014 und 2022 sind euch sicherlich direkt ins Auge gesprungen: Man hat bis auf sehr winzige Details jegliche Schatten entfernt, den blauen Kreis in der Mitte sowie dessen Abstand zu den äußeren Elementen vergrößert und setzt auf veränderte Farbtöne. Nach acht Jahren hat man herausgefunden, dass sich die beiden Elemente mit den Farben Rot und Grün ein wenig beißen, sodass die Töne für eine verbesserte Optik angepasst wurden.









In obiger Ansicht seht ihr das aktuelle sowie das kommende Logo noch einmal im Detail. Die bereits erwähnten Anpassungen werden dadurch etwas deutlicher, sind auf den ersten Blick aber noch immer nicht vollständig zu erkennen. Das Ziel war es gewesen, das Logo noch flacher zu gestalten und für alle Plattformen anzupassen. Kritiker bemängeln, dass mit den letzten verlorenen Schatten der Blickfang verloren geht, was vor allem im grünen Feld gut sichtbar ist.

Die allermeisten Menschen dürften das Chrome-Logo nur sehr flüchtig betrachten und auch nur als kleines Icon auf dem Homescreen, Desktop oder an anderer Stelle verwenden. Ob diese Anpassungen wirklich notwendig waren, sei mal dahingestellt, aber die Designer waren wieder gut beschäftigt und können das neue Icon voller Stolz in einem langen Twitter-Stream präsentieren. Gut möglich, dass in nächster Zeit auch andere Google-Apps neue Logos erhalten.

Das neue Logo soll mit Version 100 in der Stable-Version ausgerollt werden.

