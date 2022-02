Google Chrome: Das ist der neue Downloadmanager – kann schon jetzt ausprobiert werden (Screenshots)

Der Browser Google Chrome verfügt seit jeher über einen integrierten Downloadmanager, in dem sowohl aktive als auch vergangene heruntergeladene Dateien aufgelistet werden. Nun soll dieser seit vielen Jahren nicht angetastete Bereich überarbeitet werden. Die unten im Browser eingeblendete Downloadleiste wird verschwinden und durch ein einfaches Icon ersetzt. Wer möchte, kann das schon jetzt ausprobieren.



Google Chrome-Nutzer kommen immer wieder mit dem integrierten Downloadmanager in Berührung, denn sobald eine Datei heruntergeladen wird, erscheint die am unteren Rand platzierte Leiste. Diese listet den aktuellen und auch die zuletzt getätigten Downloads auf, nimmt aber Chrome-untypisch viel Platz ein, den man der aktuell geöffneten Webseite stibitzt. Wohl auch aus diesem Grund ist damit schon bald schluss und die Darstellung wandelt sich in die Overlay-Form.

Das neue Overlay wird über ein ebenfalls neues Icon in der Menüleiste rechts neben der Adressleiste aufgerufen. Das Icon zeigt ein Download-Symbol, das bei aktivem oder erst kürzlich beendeten Download in blauer Farbe gehalten ist. Ein aktiver Download wird durch eine kreisrunde Fortschrittsanzeige dargestellt. Somit hat man schon auf den ersten Blick die wichtigste Information, die zuvor eine ganze Leiste am unteren Rand benötigt hat. Möchte man mehr wissen, genügt ein Klick auf das Icon.









Im Overlay werden alle zuletzt getätigten und auch die aktiven Downloads aufgelistet. Derzeit allerdings nur mit Dateinamen und ohne weitere Informationen oder angebotene Interaktionsmöglichkeiten. Das wird sich mit Sicherheit noch ändern und alle über die Vollbildansicht zugänglichen Informationen und Funktionen auch an dieser Stelle verfügbar sein. Für die allermeisten Zwecke dürfte das Overlay dann ausreichen und kein Aufruf der vollen Seite unter chrome://downloads mehr notwendig sein.

Wer das einmal ausprobieren möchte, benötigt nur Chrome Canary. Die experimentelle Version des Browsers verfügt bereits über das neue Overlay und das Icon. Nutzt also die Canary-Version und ladet euch eine oder mehrere beliebige Dateien herunter. Zum testen reicht auch ein beliebiges Bild in diesem Artikel, das dann ebenfalls im Download-Manager erscheinen wird.

Bis zum finalen Rollout wird es vermutlich nur noch wenige Wochen dauern, denn auch dieser Bereich könnte eines der großen Updates für den bevorstehenden Release von Chrome 100 sein.

