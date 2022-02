Android: Neues Google System Update wurde ausgerollt – diese Neuerungen kamen auf Smartphones & Tablets

Das Android-Team hat Ende vergangenen Jahres das neue Konzept der Google System Updates und legt seitdem in überraschend kurzen Abständen mit immer neuen Features nach, die auf vielen Android-Geräten ankommen. Natürlich gab es auch Anfang Februar ein System Update, dessen Changelog wieder jede Menge neue Funktionen auflistet, die auf Smartphones, Tablets, Smartwatches und anderen Android-Geräten ankommen.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine neue Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind dabei übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide.

Hier nun die Auflistung aller Updates, die bisher für den Februar kommuniziert wurden. Eine deutsche Übersetzung hat man sich in diesem Monat leider gespart, aber diese wird sicherlich mit einigen Wochen Verspätung folgen und dann an dieser Stelle nachgeliefert. Eine separate Übersetzung meinerseits erspare ich euch, denn die Beschreibungen sind auch in englischer Sprache sehr eindeutig und einfach gehalten.









Critical Fixes [Phone] Bug fixes for device connectivity, developer services, safety & emergency, system management & diagnostics and utilities related services. Account Management [Phone, Tablet] Updates a child’s settings experience on supervised Android devices (under ‘Settings > Google > Parental controls‘) to include a read-only view of account settings and content restrictions for Google services such as Google Play, Search, Chrome and Assistant. Google Play Store Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.

New Features to help you discover the Apps & Games you love.

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.

New features to the Play Pass and Play Points programs.

Enhancements to Google Play Billing.

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility. Utilities [Phone] Users can have the ability to back up MMS messages on their devices. Wallet [Phone] Users can view the Google Pay balance on their card art.

[Phone] Users can add cards from their mobile bank apps to to their wallet for in-store and online payments.

[Phone, Wear OS] Users can view a step by step guide on how to pay contactless with your device.

[Phone] Users can view digital COVID-19 certificates on recently unlocked device. System Management Updates to system management services that improve device connectivity, network usage, stability, security and updatability. Developer Services New developer features for Google and third party app developers to support ads, accessibility, analytics & diagnostics and machine learning & AI related processes in their apps.

