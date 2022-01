Smart Home: Google schränkt Smart Speaker-Regelung ein; Lautstärke nicht mehr per Button anpassbar (Video)

Das ging schneller als erwartet: Erst am Freitag hatte Google ankündigen müssen, den Funktionsumfang von Smart Speakern beschränken zu müssen und nun wird bereits das entsprechende Update verteilt. Nach dem Update der Google Home-App ist es nicht mehr möglich, die Lautstärke von Smart Speakern oder Smart Display per Lautstärkewippe am Smartphone zu verändern.



Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit zwischen Google und Sonos ging der Lautsprecherhersteller in einer Etappe als Sieger hervor und zwingt Google nun dazu, aufgrund einiger verletzter Patente den Funktionsumfang von Audioprodukten zu beschränken. Alle Details dazu findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Diese Änderungen setzt man offenbar sehr schnell um, denn das in diesen Tagen ausgerollte Update für die Google Home-App beschränkt bereits den Umfang der Lautstärkeregelung.

Zwar lässt sich die Lautstärke der einzelnen Smart Speaker und Smart Displays mit der Google Home-App anpassen, aber es ist nicht mehr möglich, dies für eine gesamte Gruppe per Lautstärkewippe am Smartphone zu tun. In Kürze wird es auch per App nicht mehr möglich sein, die Lautstärke der gesamten Gruppe zu regulieren. Stattdessen muss das für jedes Gerät einzeln getan werden. Im obigen Video seht ihr links die alte Umsetzung und rechts die neue Variante.

In den nächsten Tagen dürfte diese Funktion auch für Cast-Geräte entfernt werden, bei denen die Regelung auf diesem Weg derzeit noch funktioniert.

