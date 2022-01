Im Laufe der nächsten Wochen könnte Google schon die erste Vorabversion von Android 13 veröffentlichen und in den folgenden Monaten mit weiteren Versionen und neuen Features nachlegen. Nun gibt es wieder neue Informationen zu einer Verbesserung, auf die sich vor allem Tablet-Nutzer freuen dürften: Der Profilwechsel auf dem Sperrbildschirm soll vereinfacht werden.



Android 13 dürfte nur noch wenige Wochen entfernt sein und so ist es nicht verwunderlich, dass wir in den letzten Tagen viele neue Features des neuen Betriebssystems bereits gesehen haben. Spannend ist derzeit vor allem das neue Tap-to-Transfer sowie möglicherweise die neuen adaptiven Icons. Es sind einige nette Dinge und mit dem nächsten Leak sehen wir eine weitere Komfortfunktion, die so manche bisher notwendige Schritte erleichtert.

Der Wechsel des aktiv genutzten Profils soll bis zum letzten Schritt zur Entsperrung möglich sein: Bei der Eingabe von PIN oder Passwort kann der Benutzername durch ein Dropdown-Feld ersetzt werden, das die Auswahl des zu entsperrenden Profils enthält. Einfach einen anderen Eintrag auswählen, die dazugehörige Freischaltung eingeben und schon ist das Profil gewechselt. Bisher ist es notwendig, die PIN-Eingabe abzubrechen, die Profilliste zu öffnen, das Profil auszuwählen und dann erneut mit der PIN-Eingabe zu beginnen.

Es ist unklar, ob das nur für Tablets oder auch Smartphones konzipiert ist. Auf Smartphones können mehrere Profile praktisch sein, dürften im Alltag aber wohl nur wenigen Nutzern verwendet werden. Für Tablets hingegen hat Google eigentlich Android 12L in Entwicklung, was wieder ein Fragezeichen hinter die Zukunft dieses Betriebssystems stellt.

