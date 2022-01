Android 12L: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der aktuellen Beta des Google-Betriebssystems (Galerie)

Google hat vor wenigen Tagen die zweite Android 12L Beta veröffentlicht und mit dieser nicht nur Bergfest im Beta-Modus gefeiert, sondern auch einige neue Funktionen in das Betriebssystem für große Displays gebracht. Einige Neuerungen sind sehr interessant und könnten in der Form auch gerne zu Android 12 oder Android 13 kommen. Wir zeigen euch, was sich geändert hat.



Mit Android 12L hat Google ein neues Betriebssystem geschaffen, das sich als Ableger von Android 12 an Geräte mit großen Displays richtet. Dazu zählt man Foldables, Tablets und die Chromebooks. Die Abgrenzung zu Android 12 scheint klar, wie es aber mit der Abgrenzung zum ebenfalls derzeit in Entwicklung befindlichen Android 13 aussieht, wird sich noch zeigen müssen. Auch Android 13 macht derzeit große Schritte und könnte gefühlt jeden Tag veröffentlicht werden.

Hier findet ihr nun die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Android 12L Beta. Wer möchte, kann sich das Betriebssystem schon jetzt in dieser recht stabilen Version auf die Pixel-Smartphones herunterladen und verwenden. Alle Infos dazu im verlinkten Artikel.

Verknüpfung zum Kalender im Widget

Das at a Glance-Widget hat gerade erst ein großes Update erhalten, da steht mit Android 12L schon die nächste Verbesserung bzw. ein Comeback vor der Tür: Das Antippen des Datums führt nun wieder zum Kalender, statt wie bisher zur Wettervorschau. Das Widget ist nun in zwei Aktionsbereiche geteilt, die entweder Wetter oder den Kalender öffnen.









Bild-in-Bild-Videos in Splitscreen verwandeln

Eine kleine Verbesserung, die den Splitscreen noch einfacher nutzbar macht: Wird ein Video als Bild-in-Bild abgespielt und es gibt eine weitere App im Hintergrund, erscheint eine Verknüpfung zum Erstellen eines Splitscreens. Ihr seht das Icon oben links im Video, das aus meiner Sicht durch die Ähnlichkeit mit dem Pause-Button eher unglücklich gewählt ist. Vor allem, weil der Splitscreen auf dem Smartphone vertikal und nicht horizontal angeordnet ist.

Abgerundete Ecken für App-Paare

Wird ein App-Paar erstellt und dieses gemeinsam in einem Splitscreen dargestellt, sind die Ecken nun abgerundet. Das schafft einen netteren Look und eine deutlichere Abgrenzung zwischen den beiden Anwendungen. Das würde es wohl auch ermöglichen, zukünftig auf den Trennstrich zwischen den Apps zu verzichten.

Neue Google Assistant-Grafik

Der Google Assistant ist in den letzten Jahren mehrfach gewandert: Vom Home-Button auf den Power-Button, dann mit einem speziellen Bereich in den Quick Settings und nun ist dieser wieder optional auf dem Home-Button zu finden. Weil das offenbar auch für die Nutzer etwas verwirrend war, gibt es in den Einstellungen nun eine Grafik (rechter Screenshot), die die Aktion etwas verdeutlicht.









Flugzeugmodus aus den Interneteinstellungen beenden

Die Interneteinstellungen können darüber informieren, dass der Flugzeugmodus aktiviert ist. Mit Android 12L wird es möglich sein, diesen Modus direkt aus dieser Ansicht heraus zu beenden. Dafür gibt es einen neuen Button am unteren Rand. Spart wieder einen Schritt und ist somit sehr praktisch.

Optionale zweizeilige Uhr auf dem Sperrbildschirm

Die Uhr-Darstellung auf dem Sperrbildschirm hat sich mit Android 12L verändert und ist zum Teil gigantisch groß. Wer das nicht möchte, kann in den Einstellungen festlegen, ob die Uhr mehrzeilig oder in gewohnt klassischer Form dargestellt werden soll.

[9to5Google]

