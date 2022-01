Android: Drei Jahre Updates sind genug – Google sieht kein Problem und spricht von ‚großartiger Erfahrung‘

Google versorgt alle Pixel-Smartphones mehrere Jahre recht zuverlässig mit Android-Updates und sorgt somit dafür, dass die Käufer lange Zeit Freude an ihren Geräten haben. Für Nutzer der Pixel 3-Smartphones geht dieser Zeitraum mit dem nächsten Update zu Ende und anlässlich dessen hat sich das Unternehmen zu einer interessanten Aussage hinreißen lassen: Drei Jahre Android-Updates sind genug.



Für alle Pixel-Smartphones seit der zweiten Generation (und rückwirkend auch für die erste) gilt die Regel, dass diese drei Jahre nach dem Verkaufsstart mit Android-Updates und Sicherheitsupdates versorgt werden. Erst mit den Pixel 6-Smartphones hat sich das geändert, denn diese sollen fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates, aber weiterhin nur drei Jahre mit Android-Updates versorgt werden. Für die Pixel-Smartphones der dritten Generation bedeutet das eigentlich schon seit Oktober, dass diese nicht mehr versorgt werden.

Doch Google hat nochmal nachgelegt und wird wohl im Februar noch einmal ein finales Pixel 3-Update mit den wichtigsten Bugfixes ausliefern – danach ist endgültig Schluss. Auf dieses Thema angesprochen antwortete das Unternehmen:

We find that three years of security and OS updates still provides users with a great experience for their device.