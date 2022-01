Aktionen bei YouTube: Jahresabo für YouTube Premium und YouTube Music Premium – mehr als 35 Euro sparen

Gute Nachrichten für Musikfreunde und Vielnutzer von YouTube: In diesen Tagen hat Google eine Aktion gestartet, die man als interessierter Nutzer von YouTube Music und YouTube Premium auf jeden Fall mitnehmen könnte: Bei Abschluss eines einmaligen Jahresabos könnt ihr mehr als 35 Euro im Vergleich zum monatlichen Abo sparen. Es gibt allerdings Voraussetzungen.



YouTube bietet mit YouTube Music Premium und YouTube Premium zwei unterschiedliche Abo-Modelle an, die sich vor allem dadurch entscheiden, dass eines von beiden nur auf Musik und das andere auf die gesamte Videosammlung greift. Ansonsten erhaltet ihr werbefreie Nutzung (bei Music nur bei Musikvideos), Offline-Wiedergabe und einige weitere kleine Besserstellungen im Vergleich zur kostenlosen und werbefinanzierten Nutzung.

Bisher bot YouTube nur ein Monats-Abo an, doch nur noch bis einschließlich 23. Januar (Sonntag) gibt es ein einmaliges Jahres-Abo. Dieses könnt ihr für einen Zeitraum von genau 12 Monaten abschließen und spart im Vergleich zum Monats-Abo sehr viel Geld. Für 12 Monate YouTube Music Premium zahlt ihr 89,99 Euro statt 119,98 und für YouTube Premium werden 107,99 Euro statt 143,88 fällig. Das sind doch in diesen Preis-Dimensionen schon sehr ordentliche Rabatte, die man durchaus mitnehmen kann.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Das ist derzeit kein neues Abo-Modell, sondern nur eine Aktion. Das bedeutet, dass das Abo tatsächlich nach 12 Monaten endet und nicht automatisch verlängert wird. Ihr müsst also, bei Interesse, im Januar 2023 wieder ein Monats-Abo abschließen oder auf die zwischenzeitliche Einführung eines Jahresmodells hoffen. Außerdem gilt das Ganze nicht für Bestandsnutzer. Seid ihr derzeit Abonnent, könnt ihr das Abo aber kündigen und direkt das neue abschließen.









Die wichtigsten Bedingungen:

Wenn du einen Jahrestarif erwirbst, bezahlst du im Voraus für ein einmaliges Abo. Das bedeutet, dass du die Vorteile der kostenpflichtigen Mitgliedschaft nach dem bezahlten Zeitraum von zwölf Monaten nicht mehr nutzen kannst. Wenn du die Vorteile weiter nutzen möchtest, musst du eine weitere Mitgliedschaft abschließen. Wenn du einen Jahrestarif nutzen möchtest, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen: Du bist noch kein YouTube Premium- oder YouTube Music Premium-Mitglied. Wenn du schon ein YouTube Premium- oder YouTube Music Premium-Abo hast und zum Jahrestarif wechseln möchtest, ist das möglich.

Du hast ein Einzelabo. Studenten- und Familientarife kommen nicht infrage.

Du befindest dich in einem der folgenden Länder:

Deutschland, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Russland, Türkei, Thailand, Indien oder Japan.

Ihr könnt dieses Abo nicht mit der Familie teilen, was die Attraktivität dann doch wieder stark einschränkt. Bei mir zu Hause teilen sich das Abo fünf Menschen, was selbst zum teuren Preis hierzulande dann sehr günstig ist. Aber ich habe gehört, dass es auch in Indien und Argentinien sehr nett sein soll 😉 P.S. Dort gilt die Aktion nicht.

» Wear OS: Update für Smartwatches – YouTube Music erhält neue Kachel für letzt-gespielte Musik (Screenshot)

» Pixel Fold: Neue Leaks sprechen vom Pixel Notepad und verraten möglichen Verkaufspreis & Verfügbarkeit

[Google Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren