Aktionen im Google Store: Starke Rabatte auf Fitbit Smartwatches, Fitnesstracker & Smart Home-Bundles

Es gibt eine Reihe neuer Aktionen im deutschen Google Store, die nur sehr kurzfristig verfügbar sind und schon in wenigen Tagen wieder enden werden: Nur noch bis Dienstag bekommt ihr recht hohe Rabatte auf Smartwatches und Fitnesstracker der Google-Tochte Fitbit. Aber auch Smart Home-Fans dürfen sich freuen, denn der Google Store bietet eine Reihe von stark reduzierten Bundles rund um die Nest Hub Smart Displays. Schaut mal herein, ob etwas für euch dabei ist.



Der Google Store hat seine Aktionen gewechselt und bietet seit wenigen Tagen neue Rabatte für alle interessieren Hardware-Käufer, die allerdings nur sehr kurz gelten. Nur noch bis Dienstag gibt es eine Reihe von Fitbit Smartwatches und Fitnesstrackern vergünstigt. Aber auch die seit längerer Zeit angebotenen Smart Home-Bundles könnten an diesem Tag enden. Offiziell werden sie nur bis 31. Dezember 2021 angeboten, was ja bekanntlich durch ein Feuerwerk zu Ende gegangen ist. Es könnte also jeden Tag vorbei sein.

Hier die Übersicht der aktuellen Aktionen, die für alle Nutzer des deutschen Google Store gelten. Nutzer aus Österreich und Schweiz müssen es leider gar nicht erst versuchen…

Angebote bis 11. Januar

Fitbit Luxe für 129,95 Euro statt 149,95 Euro

Fitbit Versa 3 für 169,95 Euro statt 229,95 Euro

Fitbit Sense für 249,95 Euro statt 299,95 Euro

Fitbit Charge 5 für 169,95 Euro statt 179,95 Euro

Alle anderen Google Store-Aktionen (offiziell bis 31.12.2021, aber noch gültig)

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

» Alle Google Store Angebote

