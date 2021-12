Smart Home: Google bringt das neue Betriebssystem Fuchsia wohl bald auf die Nest Hub Max Smart Display

Google hatte vor einigen Monaten recht überraschend angekündigt, die Nest Hub Smart Displays der ersten Generation auf das neue Betriebssystem Fuchsia zu aktualisieren. Nach einigen Problemchen zum Start soll das mittlerweile recht gut funktionieren, sodass man nun den großen Bruder – das Nest Hub Max in Angriff nehmen will. Für dieses steht Fuchsia offenbar in den Startlöchern.





Mit Fuchsia will Google möglicherweise eine ganz neue Betriebssystem-Generation etablieren, deren Zeit aber offenbar noch nicht gekommen ist – denn derzeit könnte die Handbremse kaum fester angezogen sein. Aber nun nimmt man das zweite Gerät in Angriff, das schon bald mit Fuchsia versorgt werden soll: Das große Smart Display Nest Hub Max. Dieses gehört zur zweiten Generation der Nest Hubs und dürfte weit verbreitet sein.

Laut einem öffentlich abrufbaren Kommentar innerhalb des Fuchsia-Projekts, hat kürzlich die Dogfood-Phase für das Nest Hub Max begonnen. Das bedeutet, dass die Software intern auf den Smart Displays getestet wird und von Mitgliedern der Dogfood-Gruppe – oftmals sind das ein großer Kreis Google-Mitarbeiter – verwendet werden kann. Das ist die letzte Phase vor dem Rollout für alle anderen Nutzer und kann je nach Rückmeldungen recht schnell beendet sein.

This cherrypick to f6 needs to happen before ~Sunday 12/19 else we miss out on getting needed PatternCheckFailed instances from sherlock f6 dogfood from Monday 12/20 until 1/3.