Samsung Galaxy S22 Wallpaper: Hier gibt es die ersten Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

Samsung wird vermutlich im Februar nächsten Jahres die Galaxy S22-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Wochen sehr viel bekannt geworden ist und die im kommenden Jahr den Verlust der Galaxy Note-Serie kompensieren müssen. Jetzt sind die ersten Hintergrundbilder der Smartphones in voller Auflösung geleakt worden. Wir bieten euch die Wallpaper wie üblich zum Download an.



Das Smartphone-Jahr 2021 geht zu Ende und mittlerweile konzentriert sich alles auf die Geräte, die uns im kommenden Jahr erwarten. Samsung wird das Smartphone-Jahr wieder sehr früh eröffnen und dürfte schon im Januar einen Ableger des Galaxy S21 auf den Markt bringen. Nur einen Monat soll laut Gerüchteküche das Samsung Galaxy S22 folgen, über das in den vergangenen Wochen schon viel spekuliert wurde und von dem bereits erste Details bekannt geworden sind.

Die Smartphones scheinen sich bereits in den „falschen“ Händen zu befinden, denn nun sind die ersten Hintergrundbilder geleakt worden, die Samsung mit der neuen Generation ausliefern wird. Weil diese gerade bei Samsung auch einen wichtigen Teil der Identität der Smartphones widerspiegeln, sind diese oftmals sehr populär und können selbstverständlich auch auf anderen Smartphones zum Einsatz kommen. Allerdings geht man auch diesmal keine neuen Wege, sondern setzt auf die klassischen Motive.

Die Hintergrundbilder zeigen erneut eher abstrakte Motive, die man kaum zuordnen kann. Sie sind in wenigen Farben gehalten, die je nach Motiv locker oder auch mal bröselig ineinander übergehen und wohl Ölbilder, Sandbilder und andere Dinge darstellen sollen. Beim ersten Motiv könnte man sich auch an eine raue Meeresküste erinnert fühlen.









Die insgesamt vier Hintergrundbilder haben hohe Auflösungen von 3072 x 3072 bzw. 2340 x 2340 und sind somit auch für noch größere Displays geeignet. Thematisch passen sie überall herein und weil es keine echten Motive gibt, können sie auch beliebig abgeschnitten, gestreckt oder gestaucht werden. Ladet sie euch einfach herunter und probiert es auf eurem Smartphone, Tablet oder auch Laptop aus und genießt das frühe Galaxy S22-Gefühl.

Wie üblich könnt ihr euch die Bilder in einer Google Fotos-Galerie vorab ansehen und dort einzeln herunterladen oder direkt das gesamte Archiv als ZIP-Datei herunterladen.

Samsung Galaxy S22 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download>/a> (Google Drive)

