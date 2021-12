Pixel-Smartphones: Diese kostenlose App lässt euch das Design der Google-Smartphones anpassen (Root)

Die Pixel-Smartphones setzen von Beginn an auf eine AOSP-nahe Oberfläche, die nur mit wenigen visuellen Spielereien versehen wurde – das gilt sowohl für das Betriebssystem als auch für den Pixel Launcher. Viele Nutzer schätzen diese zurückhaltenden Oberflächen, wer aber dennoch etwas mehr möchte, kann sich mit einer neuen kostenlosen App behelfen: Mit Pixel Mod lässt sich die Oberfläche der Pixel-Smartphones umfangreich anpassen.



Das Betriebssystem Android steht als AOSP (Android Open Source Project) für jeden interessierten Nutzer und Smartphone-Hersteller bereit, wird von den meisten allerdings stark erweitert – sei es beim Funktionsumfang, wegen besonderer Hardware oder auch in puncto Design. Als Nutzer hat man insbesondere mit Custom ROMs viele Möglichkeiten, doch diese sind längst nicht Jedermanns Sache und sind gefühlt eher auf dem Rückzug.

Eine recht neue App erlaubt es nun, die gewohnte Pixel-Oberfläche an vielen Stellen anzupassen. Es müssen also keine neuen Apps mit ungewohntem Funktionsumfang verwendet werden, sondern die gewohnte Darstellung lässt sich einfach anpassen. Umgesetzt wird es über ein Magisk-Modul, die Plattform muss also entsprechend installiert und das Smartphone natürlich gerootet sein. Anders ist es leider nicht möglich, in die entsprechenden Ebenen zu gelangen, um solche tiefgreifenden Anpassungen vorzunehmen.

Der Umfang der Anpassungsmöglichkeiten unterscheidet sich bei den Pixel-Smartphones von den gewöhnlichen Smartphones. Im Folgenden seht ihr einige Screenshots der Anpassungsmöglichkeiten sowie den Unterschied zwischen Pixel und jedem anderen Android-Smartphone, die damit ebenfalls angepasst werden können.









Anpassungsmöglichkeiten:

Forces Google Sans font system wide

63 Accent colors

12 Icon shapes

22 Fonts

Wallpapers Breel 2019, 2020, and 2020a

9 different Dark Styles

Adds 2 button mode navigation

Background Blur options

Blur Intensity options

Adaptive sound options

Navigation bar options (hide pill, reduce keyboard bottom space size, hide assist handles)

System UI Tuner options

Rounded corner options

QS Rows x Columns options

QS Footer Drag Handle options (Default, Accent based, Hidden)

Option to show more icon notifications on staus bar

Zusatzmöglichkeiten für Pixel-Smartphones

Battery bar

Battery styles

Clock customization

Corrected lock screen icons not changing after applying different theme

“Disco Dingo”: An option to apply random colors on QS toggles)

Hide QS labels

Lock screen album art customization

Lock screen camera shortcut toggle

Lock screen custom clock faces

Network traffic indicators

QS battery percentage independent options

QS header opacity level control

QS headers styles

QS panel opacity level control

QS tiles styles

QS data usage info

QS rows x columns options (both on portrait and landscape modes)

Reduce status bar height (and correct left padding on devices with the notch on the left)

Removed side assist handles from lock screen

Status bar quick pulldown (Never, Right pulldown, Left pulldown, Always)

Switch styles

Touch QS labels to add or remove on QS customization panel









Weil es ein doch recht tiefer Eingriff in das System ist, muss man leider auch mit einer Unweglichkeit leben: Wenn Google ein neues Sicherheitsupdate veröffentlicht, solltet ihr mit dem Update so lange warten, bis der Entwickler des Pixel Mod dieses analysiert und seine App entsprechend angepasst hat. Das ist notwendig, weil die Updates fast immer auch funktionale Updates für die Pixel-Smartphones mitbringen und Google unter der Haube immer wieder einige Dinge ändert. Andernfalls könnte es passieren, dass es nicht mehr funktioniert.

Root muss natürlich vorhanden sein, glücklicherweise integriert das Mod unter anderem den SafetyNet-Fix, sodass die Nutzung von Google Pay und einigen anderen Apps, die dieses voraussetzen, kein Problem darstellen. Probiert das einfach einmal aus, falls ihr ein gerootetes Pixel-Smartphone haben solltet und euch die Google-Designs nicht vollständig ansprechen.

» Alle Infos und Download bei XDA Developers

