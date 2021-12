Netztest 2021: Der Connect Netztest 2021 offenbart die Qualität und Funklöcher der deutschen Mobilfunknetze

Die Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen nicht nur mit ständig steigendem Datenvolumen, sondern auch mit sehr viel Kritik klarkommen. Zum Ende des Jahres führen einige große Redaktionen traditionell ihre Netztests durch und zeigen, wie sich die Netze in den vergangenen 12 Monaten verbessert oder auch verschlechtert haben. Nach dem Chip-Test hat nun auch Connect die entsprechenden Ergebnisse veröffentlicht.



Die Zeitschrift Connect hat auch in diesem Jahr wieder den Netztest durchgeführt und sehr umfangreiche Ergebnisse sowie Bewertungen veröffentlicht. Trotz aller Kritik dürften die allermeisten Menschen aber wohl mit der Grundversorgung mittlerweile recht zufrieden sein, sodass die Relevanz solcher Tests gefühlt etwas nachgelassen hat. Wer aber gerade vor dem Providerwechsel steht oder Probleme hat, könnte dennoch immer wieder mal reinschauen.

Das beste Netz in Deutschland hat, sowohl bei Chip als auch bei Connect, nach wie vor die Telekom. Gefolgt von Vodafone und O2. Die Telekom ist seit mittlerweile elf Jahren in Folge Testsieger und die Machtverhältnisse zwischen den drei Providern werden sich wohl auch in Zukunft nicht so schnell ändern. O2 ist klassischerweise das Schlusslicht, konnte aber stark zulegen und kommt dadurch ebenfalls auf ein „Sehr gut“ – das beste jemals erzielte Ergebnis. Zusammenfassend kann man also, laut Connect, sagen: Die Mobilfunknetze in Deutschland sind sehr gut.

Hier findet ihr die Gesamtergebnisse für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Den sehr umfangreichen Test mit allen Bewertungen und Infografiken findet ihr direkt bei Connect. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, kann sich zusätzlich auch den Chip-Test ansehen.









Mobilfunknetze Deutschland/ Mobilfunknetze Österreich/ Mobilfunknetze Schweiz/

» Connect Netztest

