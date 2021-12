Android 13: Akku-Optimierung von Android 12 wird wohl entschärft – PhantomProcessKiller soll optional werden

Google hat mit dem Start von Android 12 viele Neuerungen in das Betriebssystem gebracht, die sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube werkeln und die Smartphone-Nutzung optimieren sollen. Doch es gibt auch Features, die es etwas zu gut meinen – so wie die starken Funktionen zur Schonung des Akkus. Nun wurde entdeckt, dass man mit Android 13 einen Schritt zurück ermöglichen wird.



Um die Smartphone-Nutzung immer weiter zu optimieren, hat Google im Laufe der Jahre jede Menge Funktionen zu Android gebracht, die Ressourcen einsparen sollen und auch den Akku schonen sollen – in vielen Fällen mit Erfolg. Doch mit Android 12 hat man den sogenannten „PhantomProcessKiller“ eingeführt, der eigentlich nur nicht benötigte Hintergrundprozesse beenden sollen, es aber manchmal ein wenig übertreibt. Das kann dazu führen, dass manche App-Entwickler und deren Nutzer Probleme bekommen.

Nun wurde entdeckt, dass man mit Android 13 wohl einen Schalter in die Entwicklereinstellungen bringt, der diesen Prozess stoppen kann. Ob das Ganze damit vollständig deaktiviert wird oder im Laufe der Zeit weitere Feineinstellungen möglich sein werden – am besten natürlich nicht versteckt in den Entwicklereinstellungen – ist noch nicht bekannt. Beschrieben wird es erst einmal damit, dass das Monitoring, also die Beobachtung, dieser Prozesse damit deaktiviert wird. Auf jeden Fall ein guter Schritt, denn man kann sich auch zu Tode optimieren…

