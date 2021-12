Android: Apps für Android TV und Wear OS im Google Play Store suchen und installieren – neue Filter sind da

Der Google Play Store steht für mehrere Android-Plattformen bereit und lässt sich sowohl auf dem Smartphone als auch Tablets, auf dem Smart TV oder sogar für die Wear OS-Smartwatches nutzen. Sinnvollerweise enthält der Play Store einen automatischen Filter nach Gerätetyp, der manchmal aber auch hinderlich sein kann. Jetzt haben Smartphone-Nutzer die Möglichkeit, nach anderen Geräteklassen zu filtern.



Schon seit vielen Jahren bietet der Google Play Store im Web allen Nutzern die Möglichkeit, nach Apps zu suchen und diese auf ein beliebiges, im eigenen Konto eingerichteten, Endgerät zu installieren. Das funktioniert recht problemlos, ist in der Form aber nur im Browser möglich und erschwert somit die App-Recherche über das Smartphone. Jetzt wurde ein Update gesichtet, das bei den ersten Nutzern bereits aufgeschlagen ist, und einen Filter für das Zielgerät in die Suchfunktion bringt.

Über ein Dropdown-Feld am oberen Rand lässt sich auswählen, für welche Plattform nach Apps gesucht wird. Dort tauchen allerdings nur die Plattformen auf, für die ihr Geräte besitzt. Wer also keine Wear OS-Smartwatch besitzt bzw. keine im Google-Konto eingerichtet hat, kann nicht gezielt nach Smartwatch-Apps suchen. Und damit setzt man auf eine ganz andere Variante als am Desktop, die aber immerhin zum gleichen Ziel führt, dass sich Apps bequemer auf andere Endgeräte installieren lassen.

» Android 12: Google Play Store hat wieder Konkurrenz – Amazon hat den App Store endlich zum Laufen gebracht

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Viele Nutzer haben Problemen mit dem Mobilfunkempfang – so könnt ihr es sehr leicht lösen

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren