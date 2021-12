Aktionen im Google Store: Pixel 6 + Pixel Buds A Gratis, Chromecast für 29 Euro, Stadia-Bundles & Smart Home

Im deutschen Google Store sind die weihnachtlichen Aktionen mit Geschenkideen gestartet: Die Liste der Sonderangebote ist wieder gut gefüllt und enthält neben den Stadia-Starterpaketen und einem vergünstigten Chromecast eine starke Aktion für Pixel-Fans: Beim Kauf eines Pixel 6 gibt es die Pixel Buds A Gratis. Das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen.



Der Google Store war lange Zeit nicht gerade die beste Anlaufstelle auf der Suche nach Aktionen, doch das hat sich irgendwann in den letzten Monaten geändert, denn man hält immer wieder Aktionen bereit. Wer das Pixel 6 nicht während der Vorbesteller-Aktionen gekauft und die Gratis Bose-Kopfhörer erhalten hat, darf sich nun über ein (nicht aus finanzieller Sicht) vielleicht interessanteres Angebot freuen, das es in der Form schon länger hätte geben sollen.

Pixel 6 + Pixel Buds A Gratis

Wer zwischen dem 1. und 26. Dezember ein Pixel 6-Smartphone im Google Store kauft, erhält zusätzlich die Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis. Packt dafür einfach beide Produkte in den Einkaufswagen und achtet darauf, dass vor dem Checkout der Preis der Kopfhörer wieder abgezogen wird. Das entspricht einem Rabatt von 99 Euro, sodass ihr für beide Produkte nur 649 Euro zahlen müsst. Prinzipiell würde es laut der Bedingungen wohl auch für das Pixel 6 Pro (dann natürlich mit höherem Grundpreis) gelten, aber dieses ist im Google Store derzeit nicht lieferbar.

Beim Kauf eines Pixel 6, erhältst du Pixel Buds A-Series geschenkt. Füge einfach beide Artikel deinem Einkaufswagen hinzu. Das Angebot gilt vom 01.12.2021, 00:00 Uhr MEZ bis zum 26.12.2021, 23:59 Uhr MEZ solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich beide Produkte im Einkaufswagen befinden. Wenn du das Pixel 6 Pro ohne die Pixel Buds A-Series zurück gibst, bekommst du eine Rückerstattung, wobei der Wert der Pixel Buds A-Series abgezogen wird.









Google Chromecast für 29 Euro

Auch Streamingfreunde dürfen sich freuen, denn der Google Chromecast ist im Store jetzt für 29 Euro statt 39 Euro erhältlich. Die Aktion gilt offiziell bis zum 29. November. Ein Blick in den Kalender verrät uns, dass das schon vorbei ist, aber der Rabatt wird im Google Store nach wie vor abgezogen – es dürfte sich also um einen Fehler handeln. Vermutlich gilt auch diese Aktion bis zum 26. Dezember. Wartet bei Interesse einfach nicht zu lange. Schaut euch vielleicht auch die Chromecast-Aktion bei Media Markt an, denn dort gibt es den Chromecast ebenfalls für 29 Euro inklusive zwei Monate Zattoo Ultimate Gratis im Wert von 20 Euro.

Alle Aktionen im Google Store

Pixel 6 + Pixel Buds A für 649 Euro statt 748 Euro

Chromecast für 29 Euro statt 39 Euro (bei Media Markt & Saturn + zwei Monate Zattoo Ultimate)

Stadia Starterset + Google TV-Set für 99,99 Euro statt 138,99 Euro

Stadia Starterset + Google TV-Set & Adapter für 109,98 Euro statt 158,98 Euro

Stadia Premiere Edition für 22,22 Euro statt 79,99 Euro

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

