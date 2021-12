YouTube ESCAPE2021: Google veranstaltet interaktives YouTube Event mit großer Live-Überraschung (Video)

Das Jahr 2021 geht zu Ende und auf Googles Videoplattform YouTube möchte man allen Nutzern die Möglichkeit, einen Jahresrückblick der etwas anderen Art interaktiv zu erleben. Am 16. Dezember findet ESCAPE2021 – Spiel dich durch das Jahr sowohl in Deutschland als auch einigen anderen Ländern statt. Es erwartet euch eine interaktive Reise durch das Jahr sowie eine Live-Überraschung.



Googles Videoplattform YouTube hat in diesem Jahr den Rewind-Rückblick abgesagt und stattdessen den YouTube Jahresrückblick sowie das YouTube Music 2021 Recap veröffentlicht. Aber man geht noch einen Schritt weiter und veranstaltet vom 16. Dezember bis zum 17. Dezember ein globales Live-Event. Dieses soll interaktiv sein und den Nutzern die Möglichkeit geben, sich durch die Trends zu „spielen“.

Wie das genau funktionieren soll und welche Inhalte uns erwarten, hat man bisher noch nicht verraten. Allein die Beschreibung macht aber schon neugierig und am Ende soll es sogar eine große Live-Überraschung geben, die man nicht verpassen soll. Lest hier einmal die Videobeschreibung in deutscher Sprache:

Der Livestream ist bereits Online und enthält obigen Trailer. Bis zum offiziellen Start am 16. Dezember um 6:00 Uhr Morgens wird die Katze wohl aus dem Fenster blicken und darauf warten, dass die Live-Show endlich beginnt. Wir werden euch hier im Blog rechtzeitig daran erinnern und das Event bzw. deren Inhalte sowie die große Live-Überraschung eventuell begleiten. Mal abwarten, was da kommt und ob es tatsächlich etwas Erwähnenswertes geben wird. Gut möglich, dass die Live-Überraschung einfach nur ein Konzert oder Ähnliches ist.

Man hat verraten, dass einige große Künstler dabei sein werden – darunter BTS. Hat man die Überraschung schon vorweggenommen und die große Überraschung ist ein neuer BTS-Song? Möglich:

The event seems to be an attempt by YouTube to offer more immersive online experiences, like when fans watched butter melt ahead of a new BTS song. YouTube says there will be trivia questions, trend-based challenges, and “real-time live experiences,” all leading up to musical performances. One example of a challenge, echoing the BTS livestream, will require viewers to identify what butter sculptures the band has melted.

YouTube says the event will include performances and appearances from BTS, Doja Cat, and Mark Rober, among others.