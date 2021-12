Google Fotos: Eure schönsten Erinnerungen 2021 – neue Sammlung zeigt die besten Bilder des Jahres

Viele Menschen dürften 2021 (und 2020) nicht ganz so viel erlebt haben wie in den Jahren zuvor, aber dennoch blickt nun auch Google Fotos auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Eine neue Sammlung von Erinnerungen enthält das Beste aus dem Jahr 2021 und taucht in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern auf – schaut doch mal herein, ob ihr schon eine solche Sammlung erhalten habt.



Die Google Fotos-Algorithmen sind sehr gut darin, wichtige Momente aus einer großen Sammlung an Bildern und Videos zu erkennen und diese entsprechend zu verarbeiten. Sei es in Form von Collagen, Sammlungen, Videos oder auch Erinnerungen. Diese Stärke nutzt man nun auch dafür, um allen Nutzern einen ganz persönlichen visuellen Jahresrückblick zu geben, der das Beste und vielleicht auch Wichtigste aus dem Jahr 2021 enthalten soll.

Das „Beste aus 2021“ taucht in den Erinnerungen auf und sollte somit zwischen allen anderen Erinnerungen zu finden sein, die das beste aus den letzten Jahren, Tagen und Wochen zusammenfassen. Bei mir ist eine solche Erinnerungen-Sammlung bisher noch nicht aufgetaucht, aber es wird nur eine Frage von Tagen sein, bis alle Nutzer zurückblicken können. Schaut einfach einmal herein, ob ihr schon eine erhalten habt.

Glaubt man ersten Berichten, soll diese Sammlung übrigens in diesem Jahr ziemlich belanglos sein und eher zufällige Bilder anzeigen. Hoffentlich bestätigt sich das nicht für alle Nutzer.

» Google Fotos: So könnt ihr ein Fotobuch aus euren Fotos erstellen – schönes Geschenk jetzt ohne Versandkosten

» Google Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen 2021 (Video)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren