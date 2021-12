Google Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen 2021 (Video)

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es beginnt die große Zeit der Jahresrückblicke, wobei Google in den letzten Tagen schon einige Rückblicke auf die letzten zwölf Monate veröffentlicht hat – und nun folgt der wichtigste Google-Rückblick des Jahres: Es wurde das obligatorische Year in Search 2021 Video Online gestellt sowie eine Reihe von Listen mit den Begriffen veröffentlicht, die die Deutschen in diesem Jahr interessiert haben.



Das Jahr 2021 hat sich aus globaler Sicht leider ähnlich angefühlt wie das Jahr zuvor, in dem die Menschen (in ihrer Lebenszeit) erstmals mit einer weltweiten Pandemie konfrontiert waren. Natürlich gab es auch unzählige andere Themen, aber vielleicht kommt es nicht nur mir so vor, dass der Google-Jahresrückblick das zweite Jahr in Folge eher etwas düster angehaucht ist und mehr Probleme als schöne Dinge aufzeigt. Ich denke, es gibt es nicht viel aufzuarbeiten und zu berichten, sodass ihr an dieser Stelle einfach die wichtigsten Listen mitsamt Erklärung sowie das obligatorische Year in Search 2021-Video findet:

Und wer noch an anderer Stelle gerne zurückblicken bzw. wissen möchte, was die Menschen auf de Videoplattform YouTube interessiert hat, findet es im dortigen Jahresrückblick mit einigen Toplisten. Im Folgenden nun die Auflistung der beliebtesten Suchanfragen bei Google inklusive einer kurzen Erklärung.

» YouTube Jahresrückblick: Das sind die erfolgreichsten Videos, Creator, Musikvideos und Aufsteiger 2021









Fußball, Politik und Pandemie

Wenn es ein Thema gibt, das uns das ganze Jahr begleitet hat, ist es die globale Pandemie in all ihren Facetten. Da wir im Google Jahresrückblick allerdings nicht die meistgesuchten, sondern die trending Suchanfragen (also die mit dem höchsten, prozentualen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) betrachten und Corona bereits 2020 dominierte, sichert sich dieses Jahr ein anderes Thema Platz 1: die Europameisterschaft 2021. In einem sportbegeisterten Volk schaffen es zudem die Bundesliga und Olympia in die Top 5 Suchbegriffe in Deutschland. Dazwischen erobern die Bundestagswahl 2021 und Corona Platz 2 und 3.

Schlagzeilen 2021: lokale und internationale Themen gefragt

Neben Corona und der Bundestagswahl gab es zahlreiche weitere Schlagzeilen, für die sich die Menschen in Deutschland interessiert haben. Vom erst kürzlich stattfindenden Zapfenstreich zur Verabschiedung von Angela Merkel bis hin zum Hochwasser, das im Sommer vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heimsuchte – diese großen Themen beschäftigten die Nutzer:innen besonders:

Persönlichkeiten 2021: von Fußball bis Politik

Gleich drei aktive und ehemalige Nationalspieler begegnen uns in der Top 10 der trending Persönlichkeiten des Jahres. Platz 1 geht allerdings nicht an einen deutschen, sondern einen dänischen Nationalspieler, der aufgrund eines gesundheitlichen Vorfalls auf dem Platz ins Rampenlicht rückte: Christian Eriksen. Mit Alec Baldwin auf Platz 2 erinnern wir uns an einen tragischen, tödlichen Unfall an einem Filmset, der ebenso Schlagzeilen machte. Auf Platz 3 landet der deutsche Musiker Gil Ofarim noch vor den deutschen Politiker:innen, die als Spitzenkandidat:innen in der Bundestagswahl 2021 angetreten sind. Die vollständige Liste der Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg im Suchinteresse 2021:









Abschiede 2021: deutsche Ikonen und internationale Persönlichkeiten

Der Suizid des polnischen Models Kasia Lenhardt hat für viel Aufsehen gesorgt – ebenso wie der plötzliche Tod von Willi Herren, der vor allem die deutsche Schlager- und Entertainment-Welt erschütterte. Auf Platz drei ist Prinz Philip, der im Alter von 99 Jahren im April dieses Jahres verstarb. Die Abschiede von diesen Persönlichkeiten verursachten den prozentual größten Anstieg an Suchinteresse 2021 :

Deutsche Politiker:innen 2021: die Gesichter der Bundestagswahl 2021

Die diesjährige Bundestagswahl galt als historisch. Angela Merkel verabschiedete sich als Bundeskanzlerin nach 16 Jahren und auch in der Google Suche stellten wir ein hohes Interesse an der Wahl fest. Damit einher geht, dass auch deutsche Politiker:innen gefragter waren denn je. Unsere Liste zeigt, über wen deutsche Nutzer:innen vor allem Informationen suchten:

Die Serien-Highlights (und Tipps) des Jahres 2021

Zwischen allen politischen Themen, tragischen Ereignissen und spannenden Veranstaltungen wurden auch dieses Jahr wieder neue Serien veröffentlicht und sorgten teilweise weltweit für Schlagzeilen – so wie unser Platz 1 der trending Serien des Jahres, Squid Game. Der rasante Anstieg an Suchanfragen sichert der Drama-Serie die Spitze der Liste noch vor den Serienhits Bridgerton und Lupin. Weitere trending Serien des Jahres sind:









Wie, was und warum – diese Fragen wurden der Google Suche 2021 gestellt

Die Google Suche wird auch genutzt, um ganze, alltägliche (und nicht ganz alltägliche) Fragen zu stellen. Mit Blick auf die trending Fragen sehen wir: Auch hier spielen Corona und mit der Pandemie einhergehende Themen eine große Rolle. Aber es sind auch ganz praktische Fragen, die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland beschäftigt haben, wie zum Beispiel die Frage nach der Temperatur. Im Bilderkarussell sind die Top Wie-, Was- und Warum-Fragen 2021 zu finden:

» YouTube Jahresrückblick: Das sind die erfolgreichsten Videos, Creator, Musikvideos und Aufsteiger 2021

[Google Deutschland Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren