Stadia: Neues für die Multiplayer-Spiele – andere Nutzer können nun auch ohne Einladung beitreten und zocken

Auf Googles Spieleplattform Stadia können alle Nutzer mittlerweile aus mehr als 200 kostenlosen oder kostenpflichtigen Titeln wählen, die nach Klick oder Kauf direkt gezockt werden können. Doch weil das Spielen zu Zwei mehr Spaß macht, bringt man nun eine interessante Verbesserung für Multiplayer-Titel. Andere Nutzer können auch ohne Einladung in eine laufende Partie einsteigen.



Multiplayer-Spiele sind vor allem in Zeiten des Cloud-Gamings der absolute Standard und sind meist recht ähnlich umgesetzt: Ein Nutzer eröffnet das Spiel und lädt andere ein, die dann per Account, Direktlink, einem Code oder auf anderen Wegen einsteigen können. Dabei bleibt es, aber Stadia bietet für den ersten Titel einen weiteren Weg an: Nutzer haben die Möglichkeit, an einer laufenden Partie teilzunehmen, ohne vorher eingeladen zu werden.

Bei Mehrspieler-Games wie „Far Cry 6“ können andere Spieler direkt von Ihrem Profil aus ohne eine Einladung beitreten. Diese Funktion ist nur bei bestimmten Spielen verfügbar und standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie die Funktion aktivieren möchten, öffnen Sie die Datenschutzeinstellungen und aktivieren Sie den Schieberegler unter „Meine Aktivitäten“ und dann „Aktuelles Spiel“. Wenn Sie ändern möchten, wer über Ihr Profil Spielen beitreten kann, wählen Sie Alle Spieler oder Freunde aus. Nur Spieler der von Ihnen ausgewählten Gruppe können Ihrem Spiel beitreten.

Derzeit funktioniert das nach oben beschriebener Anleitung nur bei Far Cry 6 und lässt sich über die Einstellungen auf Wunsch deaktivieren. Lässt man es aktiviert, kann man es für die gesamte Stadia-Gemeinde öffnen oder auch nur Freunden die Möglichkeit zur Teilnahme geben. Und damit hat man dann auch gleich das nächste Feature, für das die Freunde-Funktion genutzt werden kann.

Es ist zu erwarten, dass das in Zukunft bei mehr Spielen funktioniert und nicht nur auf Far Cry 6 beschränkt sein wird.

