Pixel 6: Der Fingerabdrucksensor macht Probleme – langsame Reaktion & Entsperrung durch Fremde (Video)

Die neuen Pixel 6-Smartphones stießen vom ersten Tag an auf sehr großes Interesse und konnten ungesehen viele Nutzer begeistern. Doch jede Medaille hat zwei Seiten und so werden in diesen Tagen einige Unzulänglichkeiten bekannt, die man den Geräten eher nicht zugetraut hätte. Neben der schwachen Akkuleistung steht nun der Fingerabdrucksensor im Fokus, der bei einigen nur langsam oder in wenigen Fällen sehr unzuverlässig funktioniert. UPDATE: Google äußert sich.



Google setzt bei den Pixel 6-Smartphones erstmals auf einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, sodass der Finger direkt auf den Bildschirm gelegt wird. Das ist zwar keine große Innovation mehr, aber dennoch im Smartphone eine recht junge und anfällige Technologie. Es scheint so zu sein, dass die Nutzer der Pixel 6-Smartphones mit einigen Problemen zu kämpfen haben, die die Zuverlässigkeit dieses Sensors betreffen.

Sensor reagiert sehr langsam

Ein recht weit verbreitetes Problem scheint die Trägheit des gesamten Ablaufs zu sein. In vielen Fällen muss man den Finger vergleichsweise lange auf dem Display lassen, bevor der Abdruck erkannt und das Smartphone entsperrt wird. Während man bei anderen Pixel-Smartphones nur schnell drüberfahren musste, sieht das beim Pixel 6 in vielen Fällen wohl anders aus. Eine Zeitspanne wird von den Nutzer nicht angegeben, aber bei einer so häufig genutzten Funktion kommt einem jede Zehntelsekunde dann eben wie eine Ewigkeit vor – nachvollziehbar.

Nun könnte man meinen, dass Google auf Sicherheit setzt und den Abdruck sehr genau auswerten lässt. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein, denn wenige andere Nutzer berichten davon, dass sich das Smartphone auch von anderen Personen mit ihren Fingerabdrücken entsperren lässt, was die ganze Sache natürlich ad absurdum führt und eine große Sicherheitslücke ist. Betroffen sind übrigens, von beiden Problemen, sowohl Nutzer mit als auch ohne Display-Schutzfolie.









Zum Beweis hat ein Nutzer das obige Video veröffentlicht. Es ist eindeutig zu sehen, dass auf dem Smartphone nur ein Fingerabdruck eingelesen wurde. Dennoch kann sowohl der Nutzer selbst als auch seine Frau das Gerät entsperren. Und dabei muss die Dame keine zehn Versuche durchführen, sondern kann das Gerät in gewohnter Geschwindigkeit entsperren. Es scheint offensichtlich, dass der Sensor ein Zuverlässigkeitsproblem hat.

Glaubt man Statistiken, dann liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwei Menschen den gleichen Fingerabdruck haben, bei 1 zu 64 Billionen. Man kann es nicht vollständig ausschließen, aber dass es ausgerechnet die Ehefrau sein soll und sich noch mindestens zwei weitere Nutzer mit dem gleichen Problem gemeldet haben, ist dann schon im Bereich des absolut unwahrscheinlichen. Dazu kommt, dass viele Menschen das vermutlich gar nicht probieren und somit nicht wissen. Vergleichbar mit einem Schloss, bei dem man auch nicht viele andere Schlüssel testet, ob sie nicht doch passen.

UPDATE:



Google erklärt, dass die Geschwindigkeit kein Problem, sondern ein Feature ist – der Klassiker. Man will damit die Sicherheit erhöhen, was allerdings durch das zweite beschriebene Problem in diesem Artikel schon wieder angezweifelt werden darf.

