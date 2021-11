Google Store: Black Friday Aktionen starten bald – diese Produkte sind ab dem 19. November günstiger zu haben

Die große Shopping-Saison steht vor der Tür und wird wie üblich mit dem Black Friday eingeläutet, der bei vielen Händlern schon jetzt begonnen hat. Nun lässt sich auch der Google Store wieder in die Karten blicken und hat sowohl die Produkte als auch den Zeitraum verraten, mit denen man in den diesjährigen Black Friday starten wird. Alles dreht sich um das Smart Home.



Der Black Friday dürfte für viele Händler neben dem Weihnachtsgeschäft zu den wichtigsten Verkaufstagen (Wochen) des Jahres gehören, sodass es kein Wunder ist, dass man diese Aktionen schon sehr frühzeitig ankündigt oder in vielen Fällen einfach schon einmal vorgezogen hat (Amazon | Media Markt | Saturn). Im Google Store zeigt man sich wie üblich sehr gemütlich und startet die Aktionen zwar nicht früher, gibt aber eine Vorschau auf die zu erwartenden Angebote.

Bisher hat man nur die Produkte verraten, aber noch keine Preise oder Konditionen. Gut möglich, dass man in diesem Jahr weit mit den Preisen heruntergeht oder interessanten Mengen-Aktionen bzw. Bundles schnürt. Leider sind die Pixel-Smartphones nicht in Aktion, Stadia spielt keine Rolle und der aktuelle Chromecast mit Google TV ist ebenfalls nicht zu sehen. Schaut euch einfach die folgende kurze Liste sowie die Screenshots an, um zu wissen, was euch ab dem 19. November erwartet.

Auf diese Produkte gibt es Rabatte

Pixel Buds A

Nest Hub 2. Generation

Google Wifi Dreierpack

Chromecast

Nest Wifi-Router und Zugangspunkt

Nest Audio

Nest Mini

Nest Doorbell mit Kabel

Nest Protect









[Google Store]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren