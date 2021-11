Pixel 6: Live-Übersetzung für alle – so könnt ihr das neue Live Translate auf allen Pixel-Smartphones nutzen (APK)

Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google eine Reihe neuer Features eingeführt, die wie üblich in den ersten Monaten nur exklusiv auf den neuen Geräten angeboten werden. Dazu gehört die Live-Übersetzung, die systemweit ohne aktive Internetverbindung nutzbar ist und das Smartphone in einen praktischen Dolmetscher verwandelt. Durch einen einfachen APK-Download lässt sich Live Translate nun auf allen Pixel-Smartphones nutzen.



Die Pixel 6-Smartphones bringen das neue Feature Live Translate mit, das in Deutschland als Live-Übersetzung genutzt werden kann und genau das tut, was man erwarten würde: Es lässt sich eine systemweite Übersetzung nutzen, mit der alle gesprochenen Inhalte zwischen 43 verschiedenen Sprachen übersetzt werden können. Einfach sprechen und das Smartphone wird es in der gewünschten Sprache aussprechen.

Dieses Tool funktioniert aber nicht nur für eine Person, sondern tritt als Dolmetscher zwischen zwei Sprachen auf und kann somit in zwei Richtungen gleichzeitig (bzw. nacheinander) übersetzen. Im unten eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie das im Alltag funktionieren soll (und auch tatsächlich tut). Live Translate tut sich dadurch hervor, dass das Ganze ohne Internetverbindung funktioniert, was nicht nur ein Komfortgewinn ist, sondern auch einen Geschwindigkeitszuwachs bedeutet.

Derzeit ist das Feature noch Pixel 6-exklusiv, aber es lässt sich sehr einfach durch den Download einer APK-Datei nachrüsten. Das Feature ist in das Android System Intelligence-Framework ausgelagert, das mittlerweile über den Play Store aktualisiert werden kann und sich somit auch beim Sideloading nutzen lässt.









So nutzt ihr Live Translate

Ladet euch einfach die neueste Version der Android System Intelligence App bei APK Mirror herunter und installiert diese. Eventuell muss das Smartphone einmal neu gestartet werden und dann solltet ihr in den System-Einstellungen den neuen Punkt für die Live-Übersetzung finden, so wie das auf obigem Screenshot abgebildet ist. Ist das aktiviert, könnt ihr den Modus über den Google Assistant starten, den ihr einfach mit “sei mein Dolmetscher” anweisen müsst.

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren