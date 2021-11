Black Friday: Alle Aktionen rund um Google im Überblick – (Google Store, Stadia, Amazon & Nest Smart Home)

Der letzte Tag des Black Friday Wochenende ist angebrochen und bei vielen Händlern gibt es nur noch am heutigen Sonntag zahlreiche Aktionen. Wir haben euch bereits über die besten Aktionen rund um Google informiert und hier findet ihr noch einmal eine Zusammenfassung, wo ihr am Sonntag und teilweise auch am Cyber Monday zuschlagen könnt. Es gibt einige starke Rabatte!



Black Friday im Google Store

Der Google Store ist sicherlich die erste Anlaufstelle für Googles Black Friday-Aktionen und seit heute Nacht hält der Onlineshop eine ganze Reihe von Aktionen bereit. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller Aktionen im Google Store und alle weiteren Details und Konditionen gibt es in diesem Artikel.

Google Pixel Buds A ab 79 Euro statt 99 Euro (20 Euro Rabatt)

Nest Hub 2. Generation ab 79 Euro statt 99 Euro (20 Euro Rabatt)

Google Wifi Dreierpack ab 179,99 statt 199,99 Euro (20 Euro Rabatt)

Google Chromecast ab 29 Euro statt 39 Euro (10 Euro Rabatt)

Nest Wifi-Router und Zugangspunkt ab 219 Euro statt 259 Euro (40 Euro Rabatt)

Nest Audio ab 79,99 Euro statt 99,99 Euro (20 Euro Rabatt)

Nest Mini ab 29 Euro statt 59 Euro (30 Euro Rabatt)

Nest Doorbell mit Kabel ab 209 Euro statt 279 Euro (70 Euro Rabatt)

Nest Protect ab 114 Euro statt 129 Euro (15 Euro Rabatt)

Black Friday bei Stadia

Bei Stadia ist nicht nur Black Friday, sondern die Spieleplattform feierte am Freitag auch ihren zweiten Geburtstag. Anlässlich dessen hat man den Preis für das Starterpaket Premiere Edition auf 22,22 Euro gesenkt – derzeit ist es allerdings ausverkauft. Zusätzlich gibt es 40 kostenlose Spiele und jede Menge Rabatte auf fast alle käuflich erhältlichen Spiele.

» Alle Informationen zum Black Friday bei Stadia









Black Friday bei Amazon

Ein Shoppingfest ohne Amazon? Nicht vorstellbar und natürlich hat auch der weltgrößte Onlinehändler wieder die Preise gedrückt und bietet eine Reihe der eigenen smarten Produkte zu sehr starken Preisen an. So erhaltet ihr heute den Echo Dot Smart Speaker schon für unter 20 Euro, den Fire TV Stick Lite ebenfalls für unter 20 Euro und auch viele Fire-Tablets sowie weitere Smart Speaker, Smart Displays oder der Fire TV Cube sind reduziert. Schaut einfach mal herein.

» Alle Black Friday-Aktionen bei Amazon

Black Friday bei Media Markt und Saturn

