Pixel 6 Aktion: Googles neue Smartphones jetzt mit 11 Prozent Rabatt; Singles Day(s) bei Saturn & Media Markt

Zum Verkaufsstart der Pixel 6-Smartphones gab es eine starke Aktion, die vielen Vorbestellern Gratis Bose Kopfhörer bzw. das Versprechen auf diese Kopfhörer beschert hat. Nun legen die Onlinehändler Saturn und Media Markt nach und bieten die beiden Pixel 6-Smartphones anlässlich des “Single Day” rabattiert an. Nur bis Samstag gibt es beide Smartphones und viele weitere Google-Produkte 11 Prozent günstiger.



Nicht nur das Weihnachtsgeschäft und der Black Friday stehen vor der Tür, sondern auf dem Weg dahin nimmt man auch hierzulande mittlerweile den “Singles Day” mit, der ebenfalls große Rabatte verspricht. Nur heute, Freitag und Samstag gibt es bei Media Markt und Saturn 11 Prozent Rabatt auf fast alles. Einige Produkte sind davon ausgenommen, aber die neuen Pixel 6-Smartphones sind im Rahmen dieser Aktion erhältlich.

Wer sich trotz der eher kleineren Problemchen ein Pixel 6-Smartphones holen will und die erste Aktion verpasst hat, könnte jetzt zuschlagen. Mehr als 11 Prozent dürften in den nächsten Wochen wohl nicht mehr drin sein, denn – man muss es sagen – die Smartphones haben ohnehin schon eine starke Preis-Leistung und werden nicht mehr so stark rabattiert wie früher. Schaut einfach einmal rein, vielleicht ist auch bei den anderen Aktionen etwas für euch dabei.

