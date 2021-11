Pixel Flip: Neues faltbares Google-Smartphone könnte das abgesagte Pixel Fold ersetzen

Glaubt man den zahlreichen Leakern, dann hätte Google in diesen Tagen das neue Smartphone Pixel Fold vorstellen sollen, mit dem man in den wachsenden Markt der faltbaren Smartphones einsteigen wollte. Doch nun wurde bekannt, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde und möglicherweise nicht so schnell zurückkehrt. Das muss aber nicht heißen, dass nicht in Kürze doch noch ein faltbares Google-Smartphone auf den Markt kommt.



Das Pixel Fold gehört zu den Smartphones, die trotz einiger Leaks bis zuletzt eine Wundertüte bleiben und nur wenige Details über sich verraten haben. Wie wir mittlerweile wissen – oder glauben zu wissen – liegt das daran, dass das Projekt gestoppt wurde und in der mehrfach geleakten Form nicht auf den Markt kommen wird. Das ist schade, aber die durchgesickerten Gründe sind nachvollziehbar.

Dennoch gibt es Hoffnung auf ein weiteres Google-Smartphone, denn schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Google nicht nur an einem “Pixel Fold”, sondern auch an einem “Pixel Flip” arbeitet. Das zweite Modell tauchte überraschend auf und dürfte sich an den gleichnamigen Samsung-Produkten orientieren (siehe Bild oben). Das Flip lässt sich nicht vom Smartphone zum Tablet falten, sondern ist ein klassisches klappbares Smartphone, wie es kurz vor dem Smartphone-Boom populär gewesen ist. Es ist die technisch vermeintlich einfachere Variante.

Über das Flip gab es in der Vergangenheit nur wenige Informationen, aber es könnte für das Fold in die Bresche springen und eventuell als erstes Testgerät für Googles Foldable-Pläne und als Unterstützung für Android 12L ins Rennen gehen. Wir bleiben dran.

