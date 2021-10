Android 12 & Material You: Neues Design für den Google Play Store wird für erste Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Mit dem erwarteten Startschuss für Android 12 wird Google das neue Material You-Design offiziell einführen, das sich in immer mehr Apps zeigt und nun auch in einer sehr zentralen Anwendung angekommen ist: In diesen Tagen erstrahlt der Google Play Store bei den ersten Nutzern im neuen Design, das vorerst allerdings nur auf der Startseite zu sehen sein wird.



Der Google Play Store ist wohl die zentralste Google-App überhaupt, denn die allermeisten Nutzer kommen zur App-Installation kaum daran vorbei und im Hintergrund werkelt die App ständig an Updates und weiteren Dingen. Dennoch ist es häufig der Play Store, bei dem Redesigns zuletzt oder zumindest sehr spät ankommen. Das ist nun wieder der Fall, denn vom vor einigen Wochen geleakten Play Store Redesign ist erst einmal nur die Startseite zu sehen.

Die vier Tabs auf der Startseite des Play Stores erstrahlen nun im neuen Material You-Design. Dieses zeigt sich vor allem an der veränderten Navigationsleiste am unteren Rand, die nicht nur in der Höhe gewachsen ist, sondern den aktiven Bereich nun durch die bekannte Pill-shaped Form farblich markiert. Außerdem ist das Suchfeld an den Rändern deutlich abgerundet und scheint sich mehr als bisher vom Rest der Oberfläche abzuheben.

Das neue Design wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Stunden bei immer mehr Nutzern ankommen.

