Pixel 6 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder und Klingeltöne der neuen Smartphones zum Download

Voraussichtlich Ende Oktober wird Google die Pixel 6-Smartphones auf den Markt bringen, die sehr viele Neuerungen mitbringen sollen – und das nicht nur unter der Haube. Googles Designer werden den Smartphones außerdem eine Reihe neuer Hintergrundbilder sowie Klingeltöne und andere akustische Signale spendieren. Wer es nicht mehr abwarten kann, kann sie hier schon alle herunterladen.



Die Pixel 6-Smartphones bringen so wie jede neue Smartphone-Generation der großen Hersteller ein neues Medienpaket mit, das die jeweilige Identität der Smartphones widerspiegelt. Klingeltöne werden auch bei Google häufig über einen längeren Zeitraum behalten, doch beim großen Neustart mit der sechsten Generation legt man auch an dieser Stelle nach.

Durch mehrere Leaks sowie über offizielle Quellen sind sowohl die Hintergrundbilder als auch die Töne der neuen Google-Smartphones bereits verfügbar gewesen. Die Klingeltöne und Signaltöne stammen direkt aus der Google Sounds-App und die Hintergrundbilder aus der Pixel Wallpapers-App, denen jeweils die Nutzung eines Pixel 6 vorgegaukelt wurde – erfolgreich. Im Folgenden könnt ihr euch die Medien anhören, ansehen und natürlich wie gewohnt auch zur Nutzung auf anderen Smartphones herunterladen.

Signaltöne

Alarmton: Fresh Start

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/fresh_start.ogg

Signalton: Eureka

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/eureka.ogg

Klingelton: Your new Adventure

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/your_new_adventure.ogg

Ladet die Klingeltöne einfach separat über die obigen Player herunter. Möchtet ihr alle Töne als Paket haben, könnt ihr sie bei Google Drive als ZIP-Datei HIER herunterladen.









Hintergrundbilder

Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 1440 x 3120 Pixeln und sind in diesem Fall sehr exakt auf die Pixel 6-Smartphones angepasst. Natürlich lassen sie sich leicht stauchen oder an den Seiten abschneiden, aber wie ihr sehen könnt, ist das Kameraloch im Display in den allermeisten Bildern mit eingearbeitet. Es ist allerdings sehr gut in einigen Bildern “versteckt”, sodass es auch auf anderen Smartphones in den einigen Fällen nicht merkwürdig aussieht. Gute Beispiele wären die Melone, der Sänger oder der Musikhörer.

Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie üblich auf zwei Wegen an: Einmal als Galerie bei Google Fotos, sodass ihr die Bilder in voller Auflösung betrachten und herunterladen könnt. Und wer sich direkt für das ganze Paket interessiert, folgt einfach dem Google Drive-Link und lädt sich das ZIP-Archiv mit den zwölf Bildern im Originalformat herunter.

Pixel 6 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

