Google Chrome: Der Browser vergisst nichts – Google bastelt neuen Memories-Bereich; so könnt ihr es testen

Vor wenigen Tagen ist Google Chrome 93>/a> erschienen und hatte wie üblich einige Neuerungen im Gepäck, die sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube einige Veränderugen mitbringen. Schon seit einiger Zeit arbeitet man an einem neuen Memories-Bereich für den Browser, mit dem der Verlauf der besuchten Webseiten modernisiert und mit neuen Features ausgestattet werden kann. Wer möchte, kann das schon jetzt ausprobieren.





Google Chrome erhält einen Memories-Bereich, der zusätzlich zum Verlauf der besuchten Webseiten weitere Informationen aufbereitet in einem Stream anzeigen kann: Zu den Zusätzen gehören Tabgruppen sowie die gespeicherten Favoriten, die in ihrer Gesamtheit wohl ein perfektes Bild der Surf-Session ergeben. Aus meiner Sicht sind die Tabgruppen zwar nicht ganz so sinnvoll und dürften nur wenig genutzt werden, aber dennoch bilden sie eindeutige logische Zusammenhänge als Signal für den Browser.

Ob der neue Bereich den Verlauf ersetzen oder ergänzen soll, ist noch nicht bekannt. Schon vor einigen Jahren wollte Google die Favoriten durch ein Stars-Portal ersetzen und hat dies sehr schnell wieder zurückgezogen. Wer Memories ausprobieren möchte, sollte das also möglichst bald tun, bevor es eventuell wieder zurückgezogen wird. Wollt ihr es ausprobieren, benötigt ihr aktuell noch die neueste Version von Chrome Canary.

So lässt es sich ausprobieren

Öffnet im Chrome Canary die interne Seite chrome://flags und sucht den Eintrag #memories. Aktiviert diesen, startet den Browser neu und ruft den Bereich dann über die Tastenkombination STRG+H oder über die interne Seite chrome://memories.

