Google One: Neuer Vorteil für Speicherplatz-Abonnenten kommt – Rabatt auf das Google Play Pass App-Abo

Die Abo-Plattform Google One bietet allen zahlenden Nutzern primär zusätzlichen Speicherplatz für die Google-Dienste, bringt aber auch einige weitere Vorteile oder Ermäßigungen im Verbund mit anderen Google-Produkten mit. Schon bald soll das nächste Produkt angeschlossen werden, denn wie nun bekannt wurde, erhalten One-Nutzer in Zukunft ein günstigeres Play Pass-Paket.



Mit dem Google Play Pass hat Google ein Paket geschaffen, für das die Nutzer monatlich zahlen und anschließend Zugriff auf Hunderte kostenpflichtige Apps im Play Store erhalten, die sie dann nicht kaufen müssen. Es entfallen Kaufpreise, In-App-Käufe und sogar die Werbung. Wirklich lohnend ist das für meisten Nutzer nicht und anders als beim Apple-Vorbild dürfte Google wohl nur vergleichsweise wenige Abonnenten haben – das soll sich nun ändern.

