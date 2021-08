YouTube: Neues YouTube Premium Lite-Abo kommt – keine Werbung für 6,99 Euro pro Monat & ohne YT Music

Googles Videoplattform YouTube finanziert sich überwiegend aus Werbung, die vor, nach, in und rund um den abgespielten Videos eingeblendet wird. Als Alternative bietet man Nutzern in vielen Länder das YouTube Premium-Abo an, das die Werbung entfernt, Zugriff auf YouTube Music gibt und einiges mehr. Nun wird in einigen europäischen Ländern eine günstigere Lite-Variante getestet, die nur die Werbung entfernt.



YouTube-Nutzer haben drei Möglichkeiten, mit der Werbung umzugehen: Akzeptieren, Blockieren oder für YouTube Premium bezahlen. Das Premium-Abo schlägt allerdings mit 11,99 Euro pro Monate zu Buche und hat zusätzlich YouTube Music im Gepäck, das viele Nutzer vielleicht gar nicht verwenden möchten. Das hat auch Google erkannt und testet derzeit ein “YouTube Premium Lite”-Abo, das nur noch 6,99 Euro pro Monat kosten soll und lediglich die Werbung entfernt.

Das neue Abo scheint allerdings nur die Werbung zu entfernen und lässt abgesehen vom Musikstreaming auch weitere Vorteile vermissen. So gibt es etwa keine Möglichkeit, Videos im Hintergrund abzuspielen oder herunterzuladen. YouTube Premium Lite wird derzeit in Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden und Norwegen getestet – also in einigen Ländern rund um Deutschland herum. Vermutlich wird man das Angebot also nach Abschluss der Testphase auch nach Deutschland bringen.

Wäre es euch 6,99 Euro wert, YouTube komplett werbefrei zu genießen? In den letzten Monaten hat die Plattform in puncto Werbung kräftig nachgelegt und schaltet noch mehr Werbug als zuvor.

