Google Fotos: Neues Widget bringt die Erinnerungen auf den Android-Homescreen – Rollout hat begonnen

Die Fotoplattform Google Fotos bietet den Nutzern verschiedenste Möglichkeiten, um alle Bilder und Videos nicht nur dauerhaft in der Cloud zu sichern, sondern nach längerer Zeit auch wieder ganz neu zu entdecken. In den letzten Monaten wurde vor allem das Erinnerungen-Feature weiter ausgebaut, das ähnlich dem bekannten Stories-Format aus anderen Apps aufgebaut ist. Nun dürfen sich auch Android-Nutzer über ein neues Widget freuen, dass die Erinnerungen auf den Homescreen bringt.



Google hat die Widgets wieder für sich entdeckt, die unter Android zwar gefühlt seit Beginn des Betriebssystems zur Verfügung stehen, aber kaum weiterentwickelt wurden – doch Apples Push mit iOS hat diese Ansicht nun geändert. Erst kürzlich wurde das neue Google Keep-Widget entdeckt und nun geht es mit einem Google Fotos-Widget weiter. Dieses wird sich in der ersten Umsetzung auf den Erinnerungen-Bereich mit Fotos aus der Vergangenheit befassen.

Das Widget hat standardmäßig eine Größe von 2×2 und enthält jeweils Vorschaubilder für aktuelle Erinnerungen, inklusive einer kurzen Slideshow-Animation. Leider scheint es keine Möglichkeit zu geben, diese Erinnerungen zu filtern oder andere Bereiche von Google Fotos in dieses Widget zu legen. Damalige Leaks Strings suggerierten, dass es nur Fotos aus der vergangenen Woche sowie die Bilder von vor einem Jahr gibt. Es wäre doch nett, einzelne Alben oder Personen auswählen zu können, doch das kann ja mit späteren Updates noch folgen.









Das Widget lässt sich beliebig in der Größe verändern, was natürlich auch dazu führt, dass sich die Bildausschnitte in der Größe verändern. Das Widget füllt stets die gesamte Fläche aus und verzichtet auf jegliche Form der schwarzen Balken oder anderer Möglichkeiten. Wird also ein Bild angezeigt, das konträr zur Widget-Form ist, könnte nur ein sehr geringer Teil sichtbar sein. Das Verschieben ist allerdings nicht möglich, dafür muss dann wieder die App geöffnet werden.

Die Zeitspanne für die Bilder reicht von “letzte Woche” bis “vor einem Jahr” und lässt sich in der aktuellen Umsetzung nicht anpassen oder mit weiteren Filtern versehen. Interaktionsmöglichkeiten sind derzeit ebenfalls nicht gegeben, was sich durch den kleinen Neustart der Widgets aber womöglich mit einem der nächsten Updates ändern könnte, die bei Google Fotos trotz keiner großen Featuritis recht regelmäßig stattfinden.

Mit der Version 5.52, die nun ausgerollt wird, kommt das Widget bei vielen Android-Nutzern an. Dennoch benötigt es eine serverseitige Aktivierung, sodass ihr möglicherweise dennoch etwas gedulden müsst.

