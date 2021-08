Google Chrome: Neue Schutzfunktion für den Inkognito Modus kommt – erneute Authentifizierung erforderlich

Der Chrome-Browser bietet seit vielen Jahren den Inkognito Modus, mit dem mehr oder weniger privat gesurft werden kann, ohne dass die Daten auf dem eigenen Gerät gespeichert werden. Damit die besuchten Webseiten wirklich vor fremden Augen geschützt sind, soll es in Kürze eine neue Sicherheitsstufe geben, die beim Aufruf der Tabs eine erneute Entsperrung erfordert. Mit einem neuen Flag wird das schon bald möglich sein.



Der Chrome Inkognito Modus ist nicht nur der immer wieder verschriene “Porno-Modus”, sondern bietet einige weitere Vorteile, die sich aber gerade auf dem Smartphone möglicherweise schwerer ausspielen lassen. Wer Inkognito Tabs im Hintergrund geöffnet hat und das Smartphone einer anderen Person gibt, läuft Gefahr, dass diese die Tabs bzw. geöffneten Webseiten sehen kann. Das soll sich mit einem neuen Feature verhindern lassen, dass eine erneute Authentifizierung erfordern kann.

Enable device reauthentication for Incognito

When enabled, a setting appears in Settings > Privacy and Security, to enable reauthentication for accessing your existing Incognito tabs.