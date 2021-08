Google Assistant: Transparentes Design auf den Pixel-Smartphones wird wohl eingestellt – für Material You?

Der Google Assistant steht auf einem Großteil aller Android-Smartphones ständig zur Verfügung und lässt sich auf diversen Wegen bis hin zum Sprachbefehl sehr einfach aktivieren. Ist der Assistent aktiviert worden, wird dessen Lauschen auf die Stimme des Nutzers auch auf dem Display visualisiert, wobei sich die Darstellung je nach Hersteller unterscheiden kann. Nun verabschiedet sich Google wohl vom schicken transparenten Design auf den Pixel-Smartphones.



Wird der Google Assistant per Sprachbefehl oder auf einem anderen indirekten Weg aktiviert, öffnet sich auf den Pixel-Smartphones ein kleines Overlay am unteren Rand. Dieses enthält den bekannten Farbstreifen sowie eine darüber liegende transparente Oberfläche mit einem kurzen Hinweis. Das sieht schick aus und wurde als “translucent UI” erstmals mit dem Pixel 4-Smartphone eingeführt. Doch nun verabschiedet man sich offenbar von dieser Darstellung, zugunsten eines nicht ganz so schicken Designs.

Statt das schicke Design vom linken Screenshot für alle Nutzer auszurollen, geht man die Vereinheitlichung in die andere Richtung an: Alle Nutzer erhalten das Overlay mit einem grauen oder weißen Hintergrund (je nach Systemfarbe). Das ist nicht unbedingt schlecht, aber ich denke im direkten Vergleich würden sich wohl viele Nutzer für den linken Screenshot entscheiden. Gut möglich, dass das zur Material You-Umstellung gehört, die weniger auf Transparenz und stattdessen auf mehr farbige Flächen setzt.

Die neue Darstellung taucht bei vielen Nutzern auf, ist aber noch nicht auf allen Pixel-Smartphones angekommen.

