Google steht kurz vor der Veröffentlichung von Android 12, arbeitet bereits an Android 13 und ein großer Teil der Nutzer ist mittlerweile auf Android 10 oder Android 11 unterwegs. Doch auch die Uralt-Versionen haben nach wie vor ihre Nutzerschaft, denen der Spaß allerdings schon in wenigen Wochen vergehen könnte: Google zieht den alten Versionen den Stecker und wird den Login in das Google-Konto blockieren.



Android leidet seit jeher unter einer großer Fragmentierung und es ist nicht ungewöhnlich, dass viele Millionen Nutzer auf 4, 5 oder 6 Jahre alte Versionen setzen. Ab einer gewissen Grenze ist der Anteil der Nutzer allerdings so verschwindend gering, dass man auf diese keine Rücksicht mehr nehmen kann – und genau das setzt Google in Kürze um. Wie man allen betroffenen Nutzern in diesen Tagen per E-Mail mitteilt, werden einige Uralt-Versionen ab dem 27. September für den Login blockiert.

Konkret geht es um alle Versionen bis einschließlich Android 2.3.7. Ab dem 27. September wird es Nutzern dieser Versionen nicht mehr möglich sein, sich mit den diversen Google-Apps in ihr Konto einzuloggen. Versucht man des dennoch, wird es lediglich eine Fehlermeldung geben, dass die Kombination aus Nutzername und Passwort nicht korrekt ist. Zwar werden alle Nutzer nun mit genügend Abstand vorgewarnt, aber dennoch muss man sich fragen, warum es für diesen Fall keine vernünftige Fehlermeldung mit Aussagekraft geben wird.

Im Folgenden seht ihr einen Screenshot der Info-Mail, die alle aktiven Nutzer der Versionen bis einschließlich Android 2.3.7 erhalten. Dort wird erklärt, warum man das Ganze in Kürze blockiert und ab wann. Als Grund wird wie üblich die Sicherheit genannt, die man bei diesen greisen Versionen wohl nicht mehr garantieren kann. In diesem Fall scheint das nachvollziehbar, einen echten technischen Grund scheint es aber nicht zu geben.









Diese Android-Versionen sind betroffen

Android 1.0

Android 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 Eclair

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Android 2.3.7 Gingerbread

Das könnt ihr als betroffener Nutzer tun:

Nichts. Die Login-Blockade lässt sich nicht umgehen, aber Google spricht nur davon, dass man “Probleme beim Login” habe und die bereits angesprochene Fehlermeldung sehen wird. Allerdings gilt das nur für die Android-Apps. Wer sich über den Webbrowser einloggen möchte, kann dies weiterhin tun und es ist auch keine Rede von eventuell späteren Blockaden mit diesen Gerätetypen. Das ist dann aber nur noch der Notfall und spätestens ab diesem Datum sollte man ernsthaft über einen Gerätewechsel nachdenken, selbst wenn es nur ein Backup-Gerät ist.

Nutzer dieser alten Versionen hatten es aber auch in den letzten Jahren schon schwer: Die Google Play Services unterstützen diese Versionen schon seit über drei Jahren nicht mehr. Natürlich ist das Betriebssystem und das Smartphone weiterhin nutzbar, aber ohne die Google-Services scheint das nur noch in sehr wenigen Fällen sinnvoll zu sein.

» GMail, Google Drive, Chat, YouTube & Co: So lassen sich andere Google-Nutzer blockieren & Kontakt verhindern

» Android: Neue Google-App ‘Switch to Android’ soll den Wechsel vom iPhone zu Android vereinfachen

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren