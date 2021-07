Wear OS: Fossil kündigt ‘bestmögliche’ Smartwatch an – besser als Samsung Galaxy Watch oder Pixel Watch?

Google spendiert dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS in Kürze den großen Neustart, der nicht nur der Plattform endlich zum durchschlagenden Erfolg verhelfen soll, sondern auch einen ganzen Schwung neuer Smartwatches mitbringen wird. Bisher konzentriert sich die Gerüchteküche vor allem auf die kommenden Samsung-Smartwatches, doch nun macht auch Fossil auf sich aufmerksam und lässt mit einem Statement aufhorchen.



Der angekündigte Wear OS-Neustart rückt näher und Google hat schon gestern den neuen Play Store für Wear OS angekündigt, der einen Vorgeschmack auf das gibt, was die Nutzer erwarten können. Das neue Wear OS wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zuerst auf den Samsung Galaxy Watch 4-Smartwatches auf den Markt kommen, aber natürlich planen auch viele weitere Hersteller neue Geräte – unter anderem Fossil. Googles bisher wichtigster Partner macht nun mit einer interessanten Ankündigung auf sich aufmerksam:

At Fossil Group, we are always striving for new innovation and increased performance in our products. Thanks to our continued partnership with Qualcomm and the launch of our upcoming smartwatches later this year, Fossil believes it’s bringing the best possible Wear OS smartwatch to the market this year.