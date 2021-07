Pixel 6 XL / Pixel 6 Pro: Googles neues Smartphone soll Telephoto-Linse für 5-fach Zoom besitzen – mit Tricksen

Google wird im Herbst die neue Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die bereits sehr viele Details bekannt geworden sind, deren Details zum Kamera-Setup aber noch nicht vollständig geleakt wurden. Nun gibt es einen recht deutlichen Hinweise darauf, dass das Pixel 6 XL über eine Telephoto-Linse verfügen und bis zu 5-fach optischen Zoom bieten soll. Allerdings dürfte Google dabei tricksen.



Wir haben in den letzten Tagen schon ausführlich über das Kamera-Setup der Pixel 6-Smartphones berichtet und nun gibt es mehr Details zu den verbauten Kamerasensoren – zumindest was den zusätzlichen Sensor beim Pixel 6 XL angeht. Bei diesem soll es sich um eine Telephoto-Linse handeln, die einen bis zu 5-fachen optischen Zoom bieten soll. Darauf weist die neueste Version der Google Kamera-App hin, die ja auch schon weitere Details zum Material You-Design enthielt.

Konkret ist im Quellcode der App die Rede von einem 4,3-fachen Zoom, den das Objektiv des Pixel 6 XL schaffen soll, das allerdings in der Google Kamera-App aus diversen Gründen mit “5X” bezeichnet Wird. Die fehlenden 0,7 dürfte man also mit Software ausgleichen und es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass Googles Algorithmen dazu in der Lage sind, ohne dass es auffällt. Man forscht seit Jahren an digitalen Zoom-Möglichkeiten und erreicht dabei immer wieder beeindruckende Ergebnisse.

Der Hinweis in der Google Kamera-App darf als offizielle Bestätigung für die Telephoto-Linse verstanden werden, denn das Update wurde erst gestern ausgerollt und würde diese Funktionalität wohl kaum enthalten, wenn es nicht benötigt werden würde. Gut möglich, dass in Kürze die ersten echten Vorserienmodelle in Umlauf geraten.

[XDA Developers]















