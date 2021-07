Android 12: Google bringt gut 400 neu designte Emojis – zahlreiche Anpassungen in Richtung Apple iOS

Googles neues Betriebssystem Android 12 befindet sich mittlerweile in der Beta-Phase und ist somit nahe vor der Fertigstellung, sodass sich an vielen Stellen kaum noch etwas ändern wird. Es ist der typische Zeitpunkt, an dem die neuen Emojis präsentiert werden und auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Zwar gibt es mit Android 12 keine neuen Emojis, aber dafür gleich 400 völlig neu entworfene Emojis.



Nahezu jede neue Android-Version hat auch neue oder überarbeitete Emojis im Gepäck gehabt, doch ein so großes Update wie bei Android 12 hat es schon seit längerer Zeit nicht mehr gegeben. Weil es aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr keine neuen Emojis gibt, hatten Googles Designer genügend Zeit, sich das bestehende Set anzusehen und zu modernisieren. Dabei sind nicht weniger als 400 Bildchen überarbeitet worden – manche mehr und manche weniger.

Die Überarbeitungen sind zum größten Teil reine Modernisierungen. Manchmal wird es farbenfroher, manchmal flacher und in manchen Fällen wurden einfach nur andere Farben oder Beleuchtungen gewählt. Es gibt aber auch Emojis, bei denen man einiges geändert hat, so wie bei den obigen Beispielen. Die auffälligsten Änderungen lasse ich einfach einmal unkommentiert: Ein entschärfter Zyklon, ein Bikini abseits von 90-60-90, eine deutlich entschärfte Spritze sowie einen realistischen Einkaufswagen. Interessante finde ich auch, dass das Smartphone-Emoji nun recht deutlich von Android zu iOS gewechselt ist.









Kurze Galerie: Die neuen Android 12 Emojis









Das Masken-Emoji sieht aus nachvollziehbaren Gründen nun wieder etwas freundlicher und nicht mehr ganz so gequält aus. An vielen Stellen kann man den Eindruck gewinnen, dass man die Änderungen nur um des Änderns-Willen vorgenommen hat, aber es gibt auch nachvollziehbare Gründe: An vielen Stellen hat sich Google nun stärker am iOS-Design orientiert, womit die plattformübergreifende Nutzung noch besser als zuvor funktionieren sollte. Alle Emojis in der Übersicht findet ihr bei Emojigraph. Android 12 sowie die Marschrichtung zu Apples Design verdeutlichen.

» Android: Google etabliert viele neue Handshake-Emojis – zwei Jahre Vorarbeit für unterschiedliche Hautfarben

[Emojigraph & Google-Blog]















