Geschenke bei Saturn: Pixel 4a für nur 315 Euro +Google Chromecast 3. Generation Gratis & weitere Aktionen

Der Sommer ist nicht unbedingt die klassische Aktionszeit, aber anlässlich des 60. Geburtstags hat der Händler Saturn mal wieder die Spendierhosen an und schraubt bei den Produkten nicht nur am Preis, sondern legt noch etwas drauf: Und so dürften sich potenzielle Käufer des Pixel 4a aktuell darüber freuen, das Smartphone zum niedrigsten Preis zu erhalten, das dann auch noch einen Gratis-Chromecast der 3. Generation im Gepäck hat.



In den letzten Tagen gab es Aktionen im Google Store, die unter anderem das Pixel 4a für nur 315 Euro geboten hatten. Diese sind mittlerweile vorbei, doch nun setzt sich das Ganze bei Saturn fort – inklusive eines Geschenks in Form eines Chromecast. Entscheidet ihr euch bis einschließlich 20. Juli (oder so lange der Vorrat reicht) für ein Pixel 4a, gibt es den Chromecast der 3. Generation geschenkt. Dabei handelt es sich um den letzten klassischen Chromecast und nicht um die neue Variante mit Google TV.

Auch wenn beide Produkte immer wieder mal in Aktion sind, hat man sie zu diesem Gesamtpreis eigentlich noch nirgendwo günstiger bekommen. Natürlich solltet ihr bedenken, dass es sich bei beidem um Produkte der letzten Generation handelt. Der Chromecast hat bekanntlich den Nachfolger mit Google TV erhalten – der aber nicht mehr viel mit der klassischen Chromecast-Idee zu tun hat – und das Pixel 5a ist bald überfällig, dürfte aber eher eine schwache Pixel 4a 5G-Kopie sein.

Und wer noch mehr Geschenke möchte, schaut einfach mal bei Saturn auf der Aktionsseite vorbei. Dort findet ihr auch weitere Smartphones, Smart TVs, die Galaxy Watch 3 und weitere Produkte mit Zusatzgeschenken.

» Pixel 4a + Google Chromecast für 315 Euro

» Saturn: Geschenke zum Jubiläum

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Stadia: Kostenlose Spiele auf Googles Spieleplattform – diese 28 Titel könnt ihr euch ab sofort sichern; so gehts

» Chromecast vs. Fire TV: Googles Streaming-Dongle verliert seit Jahren Marktanteile an den Amazon-Stick















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren